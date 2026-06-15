Neblaivaus vairavusio politologo V. Laučiaus byla – jau teisme

„V. Laučiui yra pareikšti įtarimai pagal Baudžiamojo kodekso 281–1 str. 1 d. Jam paskirta kardomoji priemonė – specialiosios teisės sustabdymas bei dokumentų paėmimas.
Praėjusią savaitę, birželio 12 d., byla perduota nagrinėti pagreitinto proceso tvarka į Vilniaus miesto apylinkės teismą“, – Eltą informavo Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rita Stundienė.
Prokuratūros atstovės paminėtame Baudžiamojo kodekso straipsnyje numatyta atsakomybė už transporto priemonių vairavimą, kai vairuoja neblaivus asmuo.
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Specialiosios teisės sustabdymas reiškia, kad iš V. Laučiaus paimtas vairuotojo pažymėjimas.
Baudžiamojo proceso kodeksas numato: jeigu nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės yra aiškios, o baudžiamoji byla dėl tos veikos padarymo turi būti nagrinėjama apylinkės teisme, prokuroras ikiteisminio tyrimo pradžios dieną arba ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo ikiteisminio tyrimo pradžios dienos gali kreiptis į teismą, kuriam ta byla teisminga, su pareiškimu dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso tvarka.
Kaip skelbė portalas „Delfi“, gegužės 31 d. V. Laučius Vilniuje neblaivus sukėlė eismo įvykį ir pasišalino iš avarijos vietos.
Kaip nurodyta portalo publikacijoje, V. Laučiui nustatytas sunkus girtumas – 2,32 prom. alkoholio.
Vyras, policijos duomenimis, transporto priemonę neblaivus vairavo Laisvės prospekte, atsitrenkė į du stulpus ir pasišalino iš įvykio vietos. V. Laučiaus vairuotas automobilis „Toyota RAV4“ buvo perduotas saugoti policijai.
Politologas ir žurnalistas vėliau paskelbė viešą atsiprašymą, nurodęs, kad, tai, kas nutiko, nėra pateisinama, tai daugiau nepasikartos.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimas dėl transporto priemonių vairavimas, kai vairuoja neblaivus asmuo.
Pagal Baudžiamąją kodeksą, tas, kas vairavo motorinę transporto priemonę, traktorių ar savaeigę mašiną arba mokė praktinio vairavimo būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, arba vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, arba vartojo alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo ir jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Neretai kaltę pripažinusius ir anksčiau neteistus neblaivius vairuotojus teismai perduoda laiduotojų atsakomybei, o baudžiamosios bylos nutraukiamos. Tokie pažeidėjai laikomi neteistais.
Tačiau iš jų konfiskuojami automobiliai arba mašinos vertę atitinkanti suma – suma išieškoma, kai automobilis, su kuriuo padarytas nusikaltimas, pavyzdžiui, priklauso bankui ar kitam asmeniui. Laisvės atėmimo bausmė taikoma itin retais atvejais, dažniausiai jei vairavimus apsvaigus kartojasi nuolat.