Partijų lyderiai sutarė dėl koalicinės sutarties, sprendimas dėl ministrų – šįvakar

„Susitikimas praėjo produktyviai, nes mes finalizavome (koalicinės sutarties projekto – ELTA) tekstą, kuris yra esminis kalbant apie koalicijos sutartį. Dabar tą tekstą patvirtins tiek socialdemokratai savo taryboje, tiek Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, tiek ir mes turėsime partijos skyrių pirmininkų susirinkimą, kur jie turės galimybę pasidalinti savo matymu.
Tada trečiadienį partijos valdyba, kuri patvirtins šį tekstą“, – Eltai nurodė laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius.
„Šitą dalį mes finalizuosime manau, kad šį vakarą, nes dar socialdemokratai nori viduje pasitarti šiek tiek“, – teigė jis paklaustas, kada tikimasi rasti sutarimą dėl ministrų portfelių.
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Naujienų portalas „Lrytas“ praėjusią savaitę skelbė, kad ketvirtadienį vykusių koalicinių derybų metu sutarta, jog demokratams „Vardan Lietuvos“ atitenka Energetikos, Sveikatos bei dar viena ministerija. Tiesa, kokia bus trečioji – Aplinkos ar Žemės ūkio – kol kas nėra aišku.
M. Sinkevičiaus sprendimas galbūt paaiškės antradienį
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Pasak laikinojo demokratų „Vardan Lietuvos“ vadovo, šią savaitę taip pat planuojama pasirašyti koalicinę sutartį.
„Jeigu visų partijų valdymo organai pritars, manau, kad taip, pasirašysime“, – teigė demokratų lyderis.
Vis tik iki šiol nėra aišku, ar keisis Vyriausybės vadovas. Socialdemokratams nusprendus nutraukti koaliciją su „aušriečiais“, imta svarstyti, kad Ingą Ruginienę premjero poste turėtų keisti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Pats politikas kol kas neatsako, ar imtųsi šios lyderystės. Politikas teigė, kad sprendimą paskelbs artimiausiu metu. Prezidentas Gitanas Nausėda sekmadienį paragino socdemų lyderį apie savo žingsnį informuoti kuo greičiau.
Savo ruožtu V. Sinkevičius teigia, kad, jo žiniomis, antradienį turėtų paaiškėti, ar M. Sinkevičius imsis Vyriausybės vadovo pareigų.
„Tai yra Mindaugo sprendimas. Kiek supratau rytoj jie turės tarybą ir ten bus priimtas galutinis sprendimas“, – komentavo V. Sinkevičius.
Šiuo metu dabartinė valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų. Jei būtų sudaryta nauja koalicija, ji turėtų šiek tiek mažiau – 75 balsus.
ELTA primena, kad įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas G. Nausėda.