R. Kaunas išvyksta į Norvegiją: su gynybos ministru aptars regiono saugumo klausimus

Susitikimo metu ministrai aptars regiono saugumo klausimus, oro gynybą, artėjančio NATO viršūnių susitikimo darbotvarkę, transatlantinius ryšius, gynybinių pajėgumų stiprinimą, paramą Ukrainai bei kitus aktualius klausimus.
Kaip pažymi KAM, Lietuva ir Norvegija glaudžiai bendradarbiauja gynybos srityje, Jungtinių ekspedicinių pajėgų (JEF), Daugianacionalinės kovinės grupės (MN BG), Šiaurės grupės, Šiaurės ir Baltijos šalių aštuonetuko (NB8) formatuose.
Norvegija taip pat prisideda prie Lietuvos oro gynybos stiprinimo – šalis tris kartus dalyvavo NATO Oro policijos misijoje Lietuvoje, yra perdavusi trumpojo nuotolio oro gynybos sistemų RBS-70, kurias šiuo metu naudoja Karinių oro pajėgų Oro gynybos batalionas.