Reitinguose – geros žinios M. Sinkevičiui ir signalas K. Budriui

Gegužės 21–31 dienomis vykusi apklausa parodė, kad 18 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai ir toliau palankiausiai vertina kadenciją baigusius prezidentus Valdą Adamkų (79 proc.) ir Dalią Grybauskaitę (62 proc.).
Dar 4 visuomenės veikėjus didesnė dalis gyventojų nurodė vertinanti labiau palankiai nei nepalankiai – šalies vadovą Gitaną Nausėdą (49 proc. palankiai ir 44 proc. nepalankiai), Seimo narį, „valstietį“ Valių Ąžuolą (41 proc. palankiai ir 30 proc. nepalankiai), žurnalistą Edmundą Jakilaitį (41 proc. palankiai ir 40 proc. nepalankiai) bei Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ laikinąjį pirmininką, europarlamentarą Virginijų Sinkevičių (38 proc. palankiai ir 37 proc. nepalankiai).
Apklausos duomenys rodo, kad gegužę daugiau nei pusė respondentų 9 politikus įvertino nepalankiai: parlamentarą Saulių Skvernelį (77 proc. nepalankiai ir 15 proc. palankiai), profesorių Vytautą Landsbergį (66 proc. nepalankiai ir 23 proc. palankiai), konservatorę Ingridą Šimonytę (62 proc. nepalankiai ir 30 proc. palankiai), premjerę Ingą Ruginienę (54 proc. nepalankiai ir 35 proc. palankiai).
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Taip pat – „Nemuno aušros“ pirmininką Remigijų Žemaitaitį (53 proc. nepalankiai ir 33 proc. palankiai), konservatorių pirmininką Lauryną Kasčiūną (53 proc. nepalankiai ir 35 proc. palankiai), krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną (52 proc. nepalankiai ir 28 proc. palankiai), Seimo pirmininką Juozą Oleką (51 proc. nepalankiai ir 35 proc. palankiai) bei Liberalų sąjūdžio pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen (51 proc. nepalankiai ir 38 proc. palankiai).
Kaip parodė tyrimas, per pastarąjį mėnesį labiau už kitus pagerėjo dviejų politikų vertinimas. 5 procentiniais punktais išaugo LSDP pirmininko M. Sinkevičiaus vertinimas (nuo 35 proc. iki 40 proc.). 4 procentiniais punktais padaugėjo palankiai vertinančių S. Skvernelį (nuo 11 proc. iki 15 proc.).
3 procentiniais punktais padaugėjo gyventojų, kurie palankiai įvertino D. Grybauskaitę, Igną Vėgėlę, V. Sinkevičių, V. Čmilytę-Nielsen ir I. Šimonytę.
Lyginant su 2026 m. balandį vykusiu tyrimu, pablogėjo tik vieno politiko vertinimas – 5 procentiniais punktais sumažėjo palankiai vertinančių K. Budrį (nuo 45 proc. iki 40 proc.). Kitų politikų ir visuomenės veikėjų vertinimai nuo 2026 metų balandžio mėnesio nepakito.
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Ryškesnių pokyčių galima tikėtis vėliau
„Baltijos tyrimų“ sociologo Romo Mačiūno vertinimu, prie nežymaus LSDP lyderio M. Sinkevičiaus palankumo reitingo augimo galėjo prisidėti jo išrinkimas nuolatiniu partijos pirmininku bei išaugęs matomumas viešojoje erdvėje ir žiniasklaidoje.
„Aktyvumas žiniasklaidoje buvo didesnis ir tai gyventojai pastebėjo“, – Eltai teigė R. Mačiūnas.
Tačiau, kaip pažymėjo „Baltijos tyrimų“ sociologas, ryškesnių pokyčių visuomenės veikėjų vertinimų lentelėje galima tikėtis po kelių mėnesių.
„Apklausa buvo baigta dar iki socialdemokratų sprendimo keisti koalicijos sudėtį. Didesnius pokyčius turėtų parodyti kitas tyrimas“, – sakė sociologas.
„Didesni vertinimo pokyčiai vyks ne birželio mėnesį, o po kelių. Įprastai gyventojų vertinimai keičiasi nusistovėjus pokyčiams, nes kiekvieną gyventoją informacija pasiekia skirtingu metu – vienus anksčiau, kitus vėliau. Taip pat turėkime omenyje, kad politiniai procesai dabar vyksta vasarą, o šiuo laikotarpiu susidomėjimas ir žiniasklaidos sekimas kartais būna sumažėjęs“, – akcentavo R. Mačiūnas.
Partijų reitingų lentelėje reikšmingų pokyčių nėra
Politinių partijų reitingų lentelėje reikšmingų pokyčių gegužės mėnesį nebuvo. Jei Seimo rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį, daugiausiai gyventojų – 13 proc. – nurodė, kad balsuotų už M. Sinkevičiaus vadovaujamą LSDP. Balandį taip teigė 12,4 proc. apklaustųjų.
Antroje vietoje – Lauryno Kasčiūno vedama Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD). Už šią politinę jėgą savo balsą gegužę būtų atidavę 12,3 proc. respondentų. Balandį už konservatorius būtų balsavę 11,4 proc. apklaustųjų.
Už europarlamentaro Aurelijaus Verygos vadovaujamus „valstiečius“ gegužę būtų balsavę 10,5 proc. apklaustų gyventojų, balandį – 9,8 proc.
Toliau rikiuojasi Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“. Tiriamuoju laikotarpiu už šią partiją būtų balsavę 9 proc., kai balandį šiek tiek daugiau – 11,3 proc. respondentų.
Už Viktorijos Čmilytės-Nielsen vadovaujamą Liberalų sąjūdį gegužę balsą būtų atidavę 7,6 proc. apklaustų žmonių, kai mėnesiu anksčiau – 7,8 proc. apklaustųjų.
Toliau sąraše – Darbo partija (gegužę – 4,8 proc., balandį – 3,4 proc.), Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ (gegužę – 3,8 proc., balandį – 3,5 proc.), Laisvės partija (gegužę – 3 proc., balandį – 2 proc.), Lietuvos lenkų rinkimų akcija–Krikščioniškų šeimų sąjunga (gegužę – 2,9 proc., balandį – 2 proc.), Lietuvos regionų partija (gegužę – 2,2 proc., balandį – 2,1 proc.), Tautos ir teisingumo sąjunga (gegužę – 1,8 proc., balandį – 0,8 proc.), Nacionalinis susivienijimas (gegužę – 1,7 proc., balandį – 1,9 proc.).
Šiek tiek daugiau nei ketvirtadalis (27,2 proc.) respondentų atsakė, kad nedalyvautų Seimo rinkimuose arba yra neapsisprendę, už ką balsuoti. Balandį taip teigė daugiau – 31,6 proc. – apklaustųjų
Tyrimo metu asmeninio interviu būdu apklausta 1011 Lietuvos gyventojų (18 metų ir vyresnių), apklausa vyko 111 atrankos taškų. Apklaustųjų sudėtis atitinka 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, tautybę, gyvenvietės tipą. Tyrimų rezultatų paklaida iki 3,1 proc.
ApklausareitingaiMindaugas Sinkevičius
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