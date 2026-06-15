Žala atlyginta be teismo, Eltai patvirtino prokuratūros atstovė Rasa Stundžienė.
Kaip pirmadienį pranešė prokuratūra, nepagrįstai į stažuotę vykę asmenys sumokėjo pinigus – kiekvienas po 2 847 eurus.
2025 m. liepą Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Donatas Skrebiškis inicijavo tyrimą dėl galimai neteisėto lėšų panaudojimo organizuojant Panevėžio miesto pedagogų stažuotę Japonijoje.
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Tyrimą buvo pavesta atlikti Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorui, atliekančiam viešojo intereso gynimo funkcijas.
Socialiniame tinkle „TikTok“ buvo paskelbtas įrašas iš metro traukinio Japonijoje, kuriame tarp manta užgriozdinto praėjimo sėdintys, lietuviškai kalbantys mokytojai ignoruoja angliškai kalbantį japoną, prašantį patraukti lagaminus. Toks lietuvių pedagogų elgesys sukėlė pasipiktinimo bangą viešumoje.
Viešojoje erdvėje pasirodė informacija, kad 2025 m. gegužę į pedagogams skirtą stažuotę Japonijoje vyko Panevėžio miesto mokyklų vadovai, miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja su dukra ir keliomis minėto skyriaus darbuotojomis.
Dar iki tol, kai Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras pradėjo minėtą tyrimą, 2025 m. gegužę ir birželį į Japoniją kartu su stažuotės dalyviais nepagrįstai vykusios Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjos dukra ir Panevėžio švietimo centro direktorė kelionės organizatoriams grąžino pinigus.
Už kitų 23-jų Panevėžio švietimo įstaigų atstovų stažuotės „STEAM ir kultūrinis ugdymas Japonijos švietime“ organizavimo paslaugas viešajai įstaigai Panevėžio miesto savivaldybės administracija 2025 m. gegužės 2 d. sutartimi yra sumokėjusi 65,5 tūkst. eurų. Vėliau, Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA ) įvertinus šios stažuotės išlaidas patvirtinančius dokumentus bei ataskaitą, šie pinigai būtų buvę savivaldybei grąžinti iš projektui skirtų lėšų.
Viešojo intereso gynimo tyrimo metu prokuroras Mindaugas Klemenis nustatė, kad daugiau nei trečdalis kelionės į Japoniją dalyvių neatitiko stažuotės reikalavimų. Stažuotės organizavimo paslaugų pirkimo sutartyje buvo numatyta, jog į stažuotę vyks 23 asmenys – „Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, pedagogai“.
Tačiau prokuratūros tyrimo metu nustatyta, kad į stažuotę Japonijoje vykusi Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja ir 4 darbuotojos bei Panevėžio psichologinės pedagoginės tarnybos vadovė neatitinka pirkimo sutarties sąlygų, nes jos nėra bendrojo ugdymo mokyklų vadovės ar mokyklų pedagogės. Dar viena iš stažuotės dalyvių neatitiko reikalavimų, nes jos vadovaujamos švietimo įstaigos steigėjas nėra Panevėžio miesto savivaldybė – į stažuotę vyko katalikiškos gimnazijos vadovė.
Minėtų 7 asmenų stažuotės Japonijoje išlaidos sudarė 19 934 eurus. Šių išlaidų 2025 m. lapkričio 5 d. CPVA pateiktoje veiklos ataskaitoje projekto vykdytojas nedeklaravo. Iš viso su veiklos ataskaita buvo deklaruoti 45 tūkst. 565 eurai išlaidų už likusių 16 stažuotės dalyvių – Panevėžio miesto savivaldybės mokyklų vadovų ir pedagogų – dalyvavimą stažuotėje. CPVA, įvertinusi visų deklaruotų stažuotės Japonijoje išlaidų tinkamumą, netinkamų išlaidų nenustatė ir 2026 m. kovo 10 d. patvirtino minėtą veiklos ataskaitą, visą šią sumą pripažindama tinkamomis finansuoti išlaidomis.
Atsižvelgdamas į šias aplinkybes prokuroras konstatavo, jog netinkamai parinkus stažuotės dalyvius, ne visos stažuotės išlaidos buvo kompensuotos ir dėl to Panevėžio miesto savivaldybės administracija patyrė 19 934 eurų žalą, kurią turi padengti nepagrįstai į stažuotę vykę minėti 7 asmenys – kiekvienas po 2 847 eurus.
Gindamas viešąjį interesą, prokuroras visoms septynioms į Japoniją vykusioms švietimo ir kitų savivaldybės įstaigų darbuotojoms išsiuntė raštus dėl stažuotės išlaidų grąžinimo, o jos pervedė pinigus į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos banko sąskaitą.
Įvertinęs visas šias aplinkybes, prokuroras konstatavo, kad netinkamai parinkus stažuotės Japonijoje dalyvius, ne visos kelionės išlaidos buvo kompensuotos, todėl Panevėžio miesto savivaldybės administracija patyrė išlaidų. Kadangi minėti asmenys žalą Panevėžio miesto savivaldybės biudžetui atlygino, prokuroras priėmė nutarimą atsisakyti taikyti kitas viešojo intereso gynimo priemones.
Šį nutarimą kaip pagrįstą patvirtino Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausioji prokurorė ir Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras.
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