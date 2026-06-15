URM: Lietuva išreiškė griežtą protestą dėl besitęsiančių oro erdvės pažeidimų iš Baltarusijos

„Birželio 15 d. į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją iškviestam Baltarusijos laikinajam reikalų patikėtiniui pareikštas griežtas protestas dėl gegužės ir birželio mėnesiais fiksuotų daugybinių Lietuvos oro erdvės pažeidimų iš Baltarusijos pusės, kai iš Baltarusijos teritorijos įskrisdavo kontrabandą gabenantys balionai ar kiti bepiločiai orlaiviai, atskirais atvejais sukėlę tiesioginę grėsmę civilinės aviacijos saugumui, dėl ko naktį iš birželio 7 į 8 d. buvo laikinai apribota Vilniaus tarptautinio oro uosto veikla“, – teigiama URM pranešime.
„Reaguodama į Baltarusijos pusės kaltinimus dėl tariamo Baltarusijos oro erdvės pažeidimo 2026 m. gegužės 17 d., Lietuvos užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad kompetentingos Lietuvos institucijos jokio panašaus atvejo nefiksavo“, – pažymi URM.
Be to, Kęstučio Budrio vadovaujama ministerija dar kartą paragino Baltarusiją laikytis tarptautinių įsipareigojimų, užtikrinti veiksmingą oro erdvės kontrolę ir imtis ryžtingų priemonių kovojant su kontrabandą organizuojančiu nusikalstamumu.
Susiję straipsniai
Kaip skelbė ELTA, Lietuvos oro erdvėje radarams fiksavus kontrabandiniams balionams būdingas žymas, prieš savaitę Vilniaus oro uostas buvo uždarytas pustrečios valandos laikotarpiui.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas tuomet teigė, kad naktį šalies radarai užfiksavo 5 žymas Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose, o sprendimas uždaryti oro uostą buvo priimtas atsižvelgus į tai, kad su jo teritorija kirtosi balionų trajektorija.
Anot jo, sustabdžius oro uosto veiklą iš viso buvo paveikti 6 skrydžiai ir apie 900 keleivių.
Prieš tai oro erdvė buvo sutrikdyta gegužės viduryje.
Dėl meteorologinių balionų krizės Vyriausybė praėjusių metų pabaigoje visoje šalyje paskelbė ekstremaliąją situaciją.
Užsienio reikalų ministerija (URM)BaltarusijaMinskas
Rodyti daugiau žymių