A. Verygą nustebino valdančiųjų sprendimas atsisveikinti su M. Jakubauskiene: iki šiol man nelabai aišku

„Prisipažinsiu, nuoširdžiai man siurprizas buvo (…). Tiesą sakant, man iki šiandien gal nelabai aišku. kodėl būtent ši ministerija. Čia galbūt reikėtų klausti socialdemokratų. Aš kažkokių esminių pastebėjimų M. Jakubauskienei neturiu“, – pirmadienį „Žinių radijui“ teigė A. Veryga.
„Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) valdymo aš kažkokių asmeninių pastabų neturėjau. Bet suprantu, kad čia tiesiog yra gal bendrai su koalicijos partnerio pasikeitimu susiję perdėliojimai“, – pridūrė jis.
Į klausimą, ar Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas Linas Kukuraitis būtų tinkamas kandidatas į SAM vadovus, A. Veryga tiesiogiai neatsakė.
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„Mano įsitikinimu, būtų tobula, jeigu vadovautų medikas-vadybininkas, tas, kuris turi išmanymą apie sveikatos sistemą ir turi vadybos patirties, yra vadovavęs šitam sektoriui“, – sakė „valstietis“.
„Jeigu jau ministras nėra sveikatos srities žinovas, jam paprastai padeda komanda, t. y. viceministrai, kurie žino, išmano ir paprastai viską dėlioja“, – pridūrė politikas.
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Kaip skelbta, į koaliciją pakviestai Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ naujai formuojamoje Vyriausybėje priskirtos Žemės ūkio, Energetikos ir Sveikatos apsaugos ministerijos.
Kaip skelbė ELTA, valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) ir toliau vadovaus devynioms ministerijoms, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija išlaiko dviejų ministerijų kuravimą.
ELTA primena, kad praėjusį penktadienį LSDP, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovai baigė koalicinės sutarties projektą.
Šį dokumentą pasirašyti ketinama šią savaitę.
Šiuo metu dabartinė valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų. Jei būtų sudaryta nauja koalicija, ji turėtų šiek tiek mažiau – 75 balsus.
Marija JakubauskienėAurelijus VerygaLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)
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