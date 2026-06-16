I. Ruginienė inicijavo darbo grupę skurdo ir socialinės atskirties mažinimui

Teigiama, jog skurdo ir socialinės atskirties mažinimo politika Lietuvoje iki šiol formuota instituciniu ir sektoriniu pagrindu, tačiau jos sėkmei būtinas su šia problema realiai susidūrusių žmonių įtraukimas.
„Institucijose anaiptol nestokojama geros valios ir gebėjimų įgyvendinti pokyčius – nuo teisėkūros iki įvairių socialinės paramos mechanizmų. Tačiau į skurdo ir atskirties mažinimo politiką svarbu įsileisti balsą ir patirtis žmonių, galinčių padėti institucijoms formuoti taiklesnius sprendimus ir geriau įsivertinti, kas veikia, o kas taisytina, pamatyti problemas akimis tų, kurie su jomis susiduria kasdien“, – pranešime cituojama premjerė I. Ruginienė.
„Vyriausybei svarbu, kad pokyčiai būtų kuriami atvirumo ir pasitikėjimo pagrindu, tik taip jie bus tikri ir tvarūs“, – tikina ji.
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Skelbiama, jog suburta darbo grupė atliepia 20-osios Vyriausybės programoje numatytą tikslą sukurti sisteminį skurdą patiriančių žmonių įtraukimo modelį, leidžiantį jiems dalyvauti priimant sprendimus.
Vyriausybės teigimu, ieškant tam veiksmingiausio formato, buvo aktyviai konsultuojamasi su Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo nariais.
Pabrėžiama, jog ši organizacija į darbo grupę deleguos NVO atstovus ir skurdo patirtį turinčius asmenis, joje nuolatiniu pagrindu taip pat dirbs ministerijų ir savivaldos atstovai.
Pasak Ministrų kabineto, šis modelis numato įtraukaus formato dirbtuves – saugioje ir pagarbioje aplinkoje skurdą ir socialinę atskirtį patyrę žmonės kartu su ekspertais bei institucijų atstovais padės ieškoti problemų sprendimo būsto prieinamumo, šeimos ir vaiko gerovės, energetinio skurdo ir kitose srityse.
Jas apibendrinus, darbo grupė formuos rekomendacijas ministerijoms ir kitoms institucijoms, teiks siūlymus ministrui pirmininkui.
Kaip skelbta antradienį, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius apsisprendė imtis atsakomybės ir vadovauti Vyriausybei. Jis premjero pareigas perims iš I. Ruginienės.
Į šias pareigas socialdemokratė buvo paskirta pernai rugpjūtį, o jos vadovaujama Vyriausybė Seimui prisiekė praėjusių metų rugsėjį.
Inga Ruginienėdarbo grupėskurdas
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