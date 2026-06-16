Ministrei pirmininkei keliamas klausimas, kada ji pirmą kartą buvo informuota apie neteisėtus prisijungimus prie RC tvarkomų registrų informacinių sistemų ir neteisėtą šių registrų duomenų atskleidimą tretiesiems asmenims, kokius pavedimus davė vidaus reikalų ministrui ir kitoms atsakingoms institucijoms, kokių veiksmų buvo imtasi Migracijos departamente.
Taip pat siekiama išsiaiškinti, kodėl visuomenė apie incidentą buvo informuota vėliau, ar Vyriausybėje buvo svarstomas politinės atsakomybės dėl šio incidento klausimas.
Parengtame dokumente taip pat keliamas klausimas dėl VTEK išvados, kuria ministrė pirmininkė, į darbo vizitus vykusi su šeima, buvo pripažinta šiurkščiai pažeidusia įstatymą. Premjerės teiraujamasi, kodėl ji, priimdama sprendimus dėl oficialių delegacijų sudėties, į kurias buvo įtraukti ir jos šeimos nariai, nenusišalino?
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Kokių priemonių po VTEK sprendimo imtasi, kad Vyriausybės kanceliarijoje ir ministerijose būtų aiškiai reglamentuotas aukščiausių pareigūnų nusišalinimas nuo sprendimų, susijusių su jų pačių ar jiems artimų asmenų privačiais interesais.
Vyriausybės vadovės taip pat teiraujamasi, ar po šių incidentų ji neketina atsistatydinti, kokių veiksmų planuojama imtis, kad būtų atkurtas visuomenės pasitikėjimas Ministrų kabinetu, valstybės registrų duomenų saugumu ir premjerės priimamų sprendimų skaidrumu.
Apie tai, jog ketinama pradėti nepasitikėjimo ministre pirmininke procedūrą, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderis Laurynas Kasčiūnas užsiminė praėjusią savaitę.
Tiesa, politikas pabrėžė, kad šis klausimas bus keliamas tuo atveju, jei šią savaitę socialdemokratai dar nebus pateikę aiškaus atsakymo, kas vadovaus Vyriausybei, sudarius naująją koaliciją.
Šiuo metu Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius vis dar nėra viešai nurodęs, ar imsis premjero vaidmens.
Inga RuginienėSeimasinterpeliacija
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