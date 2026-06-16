L. Savickas neatsako, ar bus energetikos ministru: kol kas negaliu to patvirtinti

„Kol kas negaliu to patvirtinti, nes demokratų valdybos sprendimas bus priimtas trečiadienį. Jis, visų pirma, bus priimtas dėl pačios koalicijos sutarties teksto. Tuomet, po pasirašymo, demokratai jau galės priimti sprendimą dėl asmenybių, kurias deleguoja į tas pareigas“, – antradienį Seime žurnalistams sakė L. Savickas.
„Aš iš savo pusės manau, kad šiandien yra veikianti Vyriausybė, akivaizdu, kad jau yra beveik pasiektas ir tuoj bus patvirtintas sutarimas, kad keičiasi Vyriausybė. Tuomet tas procesas ir įvyks (…). Tai yra darbinis procesas. Mes turime gerbti patį procesą, eilės tvarka viską padaryti ir niekur neskubėti. Man pačiam yra tekę dirbti ministru, puikiai žinau, kad tas darbas nėra lengvas, ir jeigu vėl teks tokia atsakomybė, į tai žiūriu labai rimtai ir manau, kad prireikus, darbai bus padaryti“, – pažymėjo jis.
Kalbama, jog Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ per koalicines derybas gavus tris – Sveikatos apsaugos, Žemės ūkio bei Energetikos – ministerijas, pastarosios vadovo poste L. Savickas galėtų pakeisti šiuo metu pareigas einantį Žygimantą Vaičiūną.
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Pastarasis energetikos ministru tapo po 2024 m. Seimo rinkimų, kai jį į šį postą delegavo tuomet koalicijoje su socialdemokratais bei „Nemuno aušra“ buvę demokratai. Vis dėlto, demokratams pernai vasarą pasitraukus iš koalicijos, Ž. Vaičiūnas liko energetikos ministru.
Savo ruožtu L. Savickas pažymi, jog siekiant stabilumo šalies politikoje, svarbu žinoti, kokiai komandai priklausai.
„Manau, ko norisi daugiau mūsų politikoje – tai nuoseklumo. Mes visi puikiai suprantame, kad turime savo komandos marškinėlius, visi turime savo organizacijas, bendruomenes, kurios gauna mandatus, kurios deleguoja savo atstovus. Žinoti savo komandą ir jos laikytis tiek geresniais, tiek sunkesniais laikais, manau, yra svarbu. Tai atneša daug daugiau stabilumo į Lietuvos politinį gyvenimą“, – kalbėjo jis.
Kaip skelbė ELTA, birželio pradžioje Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Praėjusią savaitę koalicijos derybas pradėjusių partijų lyderiai ir derybininkai pirmadienį sutarė dėl ministerijų. Į koaliciją pakviestai Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ naujai formuojamoje Vyriausybėje priskirtos Žemės ūkio, Energetikos ir Sveikatos ministerijos.
Valdančioji LSDP ir toliau vadovaus devynioms ministerijoms, o Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija išlaiko dviejų ministerijų kuravimą.
Šią savaitę planuojama pasirašyti koalicinę sutartį.
Lukas SavickasEnergetikos ministerijaDemokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“
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