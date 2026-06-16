„Noriu informuoti, kad patvirtinu savo pasiryžimą prisiimti atsakomybę už naujos Vyriausybės formavimą ir eiti Ministro Pirmininko pareigas. Šį sprendimą priimu suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius ir įsitikinęs, kad šiandien mūsų valstybei reikia susitelkimo“, – feisbuke pranešė M. Sinkevičius.
Jis nurodė suprantąs, kad Lietuvos žmonės iš valdžios tikisi konkrečių rezultatų.
„Todėl pirmiausia turime sutelkti dėmesį į svarbiausių problemų sprendimą – augančių kainų ir pragyvenimo išlaidų naštą, socialinę nelygybę bei skurdą, ekonomikos augimą, kokybiškų darbo vietų kūrimą ir sveikatos sistemos prieinamumą.
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Gerinsime sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus. Įgyvendinsime konkurencingumą ir produktyvumą didinančią politiką. Lietuvos ekonomikos transformaciją grįsime dirbtinio intelekto, skaitmeninių sprendimų, gynybos pramonės ir aukštųjų technologijų plėtra. Gerinsime susisiekimo infrastruktūrą.
Stiprinsime regionus, savivaldą ir viešąjį administravimą, plėsime modernias viešąsias paslaugas, kad sprendimai žmones pasiektų greičiau, efektyviau ir skaidriau“, – pažadus vardijo M. Sinkevičius.
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Kartu politikas užsiminė ir apie Lietuvos saugumo situaciją.
„Auganti geopolitinė įtampa įpareigoja mus dar sparčiau stiprinti nacionalinį saugumą ir gynybos pajėgumus, ypatingą dėmesį skiriant oro gynybai. Lietuvos užsienio politika turi būti aktyvi, nuosekli ir orientuota į konkrečius rezultatus.
Esu pasirengęs telkti koalicijos partnerius bendram darbui, siekti reikalingų pokyčių ir užtikrinti, kad Vyriausybės darbas būtų orientuotas į rezultatus, žmonių gerovę ir Lietuvos ateities stiprinimą“, – rašė būsimasis premjeras.
Netrukus po šio pranešimo išplatinimo M. Sinkevičius, prieš pat prezidento metinį pranešimą, stojo Seime prie sienelės atsakyti į žurnalistų klausimus.
Socialdemokratų lyderis patikino, kad kol kas naujai formuojamo Ministrų kabineto sudėtis dar nėra aiški net jam pačiam.
„Kol kas viso kabineto sudėtis ir pavardės nėra žinomos nei man, nei kolegoms koalicijos partneriams. Konsultuosimės ir jos bus žinomos vėliau“, – teigė M. Sinkevičius.
Pasak jo, su prezidentu dėl Vyriausybės sudėties kol kas kalbėtasi tik preliminariai.
„Kol kas buvo tik preliminarūs pokalbiai, išplaukiantys iš to, kad buvo pakeista koalicija ir prezidentas pageidavo, kad kaip įmanoma greičiau būtų suformuota nauja koalicija, suformuotos komandos ir tai pasibaigtų nepratęsiant pavasario sesijos į neapibrėžtą laikotarpį“, – sakė politikas.
Ar kraustysis į Turniškes?
Apie sprendimą imtis premjero pareigų pranešęs socialdemokratų lyderis kol kas neatsako, ar kraustysis į Vyriausybės vadovo rezidenciją Turniškėse. Pasak jo, pirmiau turi būti išspręsti politiniai klausimai, o buitis bus sudėliota paskui.
„Niekur aš neskubu ir net nežinau, kaip su tomis Turniškėmis bus. Matysime“, – nekonkretizavo M. Sinkevičius.
„Nei aš paskirtas, nei aš tokių įgaliojimų turiu. Kai tie klausimai bus politiškai išspręsti, manau, tą buitį susidėliosime. Manau, ta buitis dabar antrame plane“, – pabrėžė jis.
Pasak M. Sinkevičiaus, apie Turniškes jis šiuo metu negalvoja. Anot politiko, kol kas uždavinys yra pasirūpinti savo šeima.
„Aš apie tai kol kas tikrai negalvoju. Aš manau, kad mano uždavinys ir mano tikslas, kaip tėčio, turinčio mažamečių vaikų, turinčio savo gyvenimą Jonavoje, šeimą apsaugoti, kad jiems tie pokyčiai, jeigu jie įvyks, jų gyvenimus keistų mažiausiai“, – akcentavo socialdemokratų pirmininkas.
Apie tai, kad M. Sinkevičius jau apsisprendė ir ketina kraustytis į Vilnių, pirmasis dar pirmadienį pranešė Lrytas.
Su premjerės pareigomis teks atsisveikinti dabartinei ministrei pirmininkei Ingai Ruginienei. Šaltinių teigimu, ji yra išreiškusi norą grįžti į socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą. Dar prieš kelias savaites pokalbio su I. Ruginiene metu M. Sinkevičius jai buvo pažadėjęs išpildyti visus karjeros pageidavimus.
Šiuo metu ministerijai vadovauja socialdemokratė Jūratė Zailskienė.
Apie tai, kad ketina imtis premjero pareigų, M. Sinkevičius artimiausius bendražygius informavo dar prieš daugiau nei savaitę, tačiau pastarosiomis dienomis kalbėjo gerokai atsargiau, nei iškart po LSDP tarybos posėdžio, tad net ir būsimiems koalicijos partneriams buvo kilusi abejonė, ar jis nepersigalvojo.
Pirmadienį taip pat paaiškėjo ir ministerijų dėlionių rezultatas – į koaliciją pakviestai Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ naujai formuojamoje Vyriausybėje priskirtos Žemės ūkio, Energetikos ir Sveikatos ministerijos. Į jas projektuojami Kęstutis Mažeika, Linas Kukuraitis ir Lukas Savickas.
Valstiečiai savo rankose išlaikys tas pačias ministerijas – Ekonomikos ir inovacijų bei Teisingumo.
Mindaugas SinkevičiusPremjerasVyriausybė
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