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Lietuvos radijo ir televizijos centro tinklu pradedama transliuoti Seimo programa

2026 m. birželio 16 d. 11:32
Lietuvos radijo ir televizijos centro (Telecentro) skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu pradedama transliuoti programa „Seimas – tiesiogiai“, praneša parlamento kanceliarija.
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Skaičiuojama, jog nuo šiol programa bus nemokamai pasiekiama 98,3 proc. šalies gyventojų.
„Atvirumas ir skaidrumas yra pamatiniai demokratinio parlamento veiklos principai. Retransliacijos skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu leidžia mums pasiekti tuos Lietuvos gyventojus, kurie iki šiol neturėjo galimybės patogiai stebėti įstatymų leidybos proceso.
Norime, kad kiekvienas pilietis galėtų tiesiogiai ir be jokių filtrų matyti, kaip gimsta valstybei svarbūs sprendimai“, – pranešime cituojamas Seimo kancleris Algirdas Stončaitis.
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Skelbiama, jog nemokamai pasiekiama Seimo programa leis stebėti tiesiogines transliacijas iš parlamento posėdžių, spaudos konferencijų, iš čia vykstančių renginių.
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT)TelecentrasSeimas
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