LRT taryba patvirtino visuomeninio transliuotojo metinę veiklos ataskaitą

Tai Eltai patvirtino LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas.
Tiesa, gegužės 19 d. posėdžiavusi visuomeninio transliuotojo Taryba nepatvirtino 2025-ųjų LRT veiklos ataskaitos. Todėl, atsižvelgiant į narių pastabas, dokumentas turėjo būti koreguojamas.
ELTA primena, kad antradienį vykstantis LRT tarybos posėdis – pirmasis po Seimo priimtų visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų.
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Pagal skelbiamą darbotvarkę, atviro posėdžio metu LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė Tarybai pristatys visuomeninio transliuotojo auditorijos pokyčius.
Visi kiti klausimai bus svarstomi uždaro posėdžio metu. Bus aptartas LRT veikimas oro pavojaus metu, transliuotojo vidaus tarnybos vadovo atranka, planuojamas Seimui teikiamos 2025 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas. Taip pat bus apsitariama dėl Tarybos nuolatinių komitetų sudėties bei Valstybės kontrolės (VK) ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimo.
Įstatymas numato, kad Taryba kiekvienais metais iki liepos 1 d. LRT metinę veiklos ataskaitą turi paskelbti ir pateikti Seimui, Tarybos pirmininkas už LRT veiklą atsiskaito parlamento posėdyje.
Ataskaitoje pateikiamos pajamų ir išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos, privalo būti detalūs duomenys apie finansavimo šaltinių skaičių ir visų pajamų, kurios buvo gautos ne iš viešojo pobūdžio paslaugų teikimo, dydį, taip pat nurodytos išlaidos, susijusios su ne viešojo pobūdžio paslaugų teikimu.
Kai LRT ištekliai naudojami ir viešosioms, ir ne viešosioms paslaugoms teikti, išlaidos turi būti paskirstytos atitinkamai kaip visų įstaigos išlaidų ir visų ne viešojo pobūdžio paslaugų teikimo išlaidų skirtumas.