A. Tapinui dėl situacijos kreipusis į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), M. Sinkevičius interviu portalui „Delfi“ sakė, kad bylos išlaidas dengė iš savų lėšų, tačiau užsiminė „turįs tėvus, kurie dirba ir gali padėti sūnui“. Perklaustas, ar tėvai finansiškai pagelbėjo, Jonavos meras sudvejojo – aiškino tiksliai neprisimenantis.
Kaip yra iš tikrųjų? R. Sinkevičius nurodo – kartu su žmona M. Sinkevičiui padėjo apmokėti teisines išlaidas bei vėliau teismo skirtą 12,5 tūkst. eurų baudą.
„Prisidėjome. Kiek reikėjo, tiek ir prisidėjome. Kiek turėjome“, – antradienį žurnalistams Seime sakė R. Sinkevičius, akcentuodamas, kad pinigų pervedimai matomi bankų pavedimuose.
Ar M. Sinkevičius pažeidžiamas?
„(Tiek – Lrytas), kiek reikėjo, kad jis susimokėtų. Kiek jis susimokėjo. Aš prisidėjau, sumokant jam teismo paskirtą baudą, šeima prisidėjo. Ir tai ne dovana, o sąskaitų apmokėjimas“, – dėstė jis.
Vis tik, kokia suma konkrečiai parėmė sūnų, R. Sinkevičius neatsakė: „O būtinai aš čia turiu išpažintį atlikti ar kaip?“.
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Jis tik užsiminė, kad neretai finansiškai teberemia sūnų M. Sinkevičių bei jo šeimą.
„Ir daugelį kartų aš jam esu padėjęs įvairiomis situacijomis – netgi kai kurias sąskaitas (apmokėjęs – Lrytas), sakykime, rekonstruojant sodo namelį, kai kada vaikų pasiruošimą mokslo metams ar darželiui kai kada. Taip, aš prisidėdavau. Ir dabar prisidedu“, – pažymėjo parlamentaras.
Kaip skelbta, antradienio rytą M. Sinkevičius paskelbė jau ne vieną savaitę politiniuose kuluaruose aptarinėtą žinią – formuojant naują koaliciją ir Vyriausybę, jis sieks tapti ministru pirmininku.
Vis tik, netrukus visuomenininkas Andrius Tapinas „socdemui“ pažėrė klausimų dėl prieš keletą metų jo politinę karjerą pristabdžiusios vadinamosios „čekiukų“ bylos. Dėl to A. Tapinas kreipėsi ir į STT.
Visuomenininkui kilo abejonių, ar M. Sinkevičius teisines bylos išlaidas apmokėjo iš savų lėšų.
„Kadangi procesas buvo ilgas, pereitos visos instancijos, o M. Sinkevičių atstovavo vienos brangiausių advokatų kontoros „Ellex Valiūnas“ partneris Arūnas Petrauskas, tai bylos teisinės išlaidos net ir konservatyviai vertinant galėjo būti ne mažesnės kaip 40–50 tūkstančių eurų, o M. Sinkevičius 2023 metų deklaracijoje nurodė tik 16 800 eurų piniginių lėšų, ar jis galėtų pagrįsti ir tokių asmeninių lėšų kilmę“, – rašė A. Tapinas.
Jis priminė ir tai, kad panašiu metu, kai „Ellex Valiūnas“ atstovavo M. Sinkevičių, advokatų kontorą bylai buvo pasirinkę ir „Jonavos vandenys“ – bendrovė, kurią ir M. Sinkevičių, A. Tapino teigimu, sieja seni ir glaudūs ryšiai.
M. Sinkevičius interviu portalui „Delfi“ teigė, kad teisinės išlaidos jo „čekiukų“ byloje siekė per 10 tūkst. eurų, o „Ellex Valiūnas“ esą jokių nuolaidų jam nepritaikė.
„Žiūrėkite, atsakysiu paprastai: aš teisinių paslaugų sąskaitas apmokėjau pats. Tos sąskaitos, berods, buvo trys. Aš tikrai neatsimenu, nes buvo trys teisminio bylinėjimosi etapai – Apygardos teismas, Apeliacinis ir Aukščiausiasis. Nepasakysiu tiksliai sumos, nes nenoriu ja spekuliuoti. Manau, kad tai yra reikšminga suma.
Taip, aš mokėjau pats, taip, be to, kad aš buvau dirbantis asmuo, aš turiu tėvus, kurie dirba ir gali padėti sūnui“, – interviu sakė Jonavos meras.
Vis tik, ar tėvai prisidėjo finansiškai, M. Sinkevičius teigė neprisimenantis.
Lrytas primena, kad pernai metų kovą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutraukė M. Sinkevičiaus „čekiukų“ bylą. Kasacinis teismas nurodė, kad šioje byloje anksčiau sprendimus priėmę teismai netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą, nepagrįstai pripažino M. Sinkevičių kaltu ir nuteisė dėl piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu ir turto pasisavinimo.
Dėl to pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimai buvo panaikinti ir baudžiamoji byla M. Sinkevičiui nutraukta.
Palankaus teismo sprendimo sulaukęs M. Sinkevičius grįžo į Jonavos mero postą, taip pat atnaujino narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP), o šių metų gegužės pradžioje buvo išrinktas ir politinės jėgos lyderiu.
Mindaugas SinkevičiusRimantas SinkevičiusAndrius Tapinas
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