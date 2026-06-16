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Netektis Lietuvai: mirė disidentė D. Keršiūtė-Pečeliūnienė

2026 m. birželio 16 d. 14:02
Lrytas.lt
Mirė Lietuvos disidentė, aktyvi pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvė Danutė Keršiūtė-Pečeliūnienė. Dėl jos netekties antradienį užuojautą pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
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Prezidentas pabrėžė, kad D. Keršiūtė-Pečeliūnienė savo gyvenimu įrodė laisvo žodžio galią ir prisidėjo prie antisovietinių leidinių sklaidos Lietuvoje. Pasak G. Nausėdos, nepaisydama areštų ir tardymų, ji paliko išskirtinį drąsos bei žmogiškojo orumo pavyzdį.
Seimo pirmininkas J. Olekas pažymėjo, kad Lietuva neteko drąsios laisvės kovotojos, kurios pilietinė laikysena, ryžtas ir ištikimybė laisvės idealams paliko reikšmingą pėdsaką šalies istorijoje.
D. Keršiūtė-Pečeliūnienė 1998 metais buvo apdovanota Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi.
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