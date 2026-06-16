Netektis Lietuvai: mirė disidentė D. Keršiūtė-Pečeliūnienė

Prezidentas pabrėžė, kad D. Keršiūtė-Pečeliūnienė savo gyvenimu įrodė laisvo žodžio galią ir prisidėjo prie antisovietinių leidinių sklaidos Lietuvoje. Pasak G. Nausėdos, nepaisydama areštų ir tardymų, ji paliko išskirtinį drąsos bei žmogiškojo orumo pavyzdį.
Seimo pirmininkas J. Olekas pažymėjo, kad Lietuva neteko drąsios laisvės kovotojos, kurios pilietinė laikysena, ryžtas ir ištikimybė laisvės idealams paliko reikšmingą pėdsaką šalies istorijoje.
D. Keršiūtė-Pečeliūnienė 1998 metais buvo apdovanota Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi.
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Apie jos mirtį pirmadienio vakarą pranešė portalas LRT.lt, informaciją patvirtinus velionei artimam asmeniui.
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