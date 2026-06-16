Tuo metu iš koalicijos išprašytos „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis stebėjosi – esą dalį pranešimo rašė dirbtinis intelektas, mat jame „daugiau pasakų, o ne faktų“.
Apskritai, anot jo, pranešimas skambėjo tarsi „ašarų pakalnė“ – „aušriečio“ teigimu, prezidentas daug skundėsi, kad negali įgyvendinti įvairių sprendimų.
„Pranešimas toks, sakyčiau... Labai pajuokavau viduje su frakcija ir užsirašiau – prarasti septyni metai Lietuvos prezidento valdymo. Visas pranešimas – tokia savotiška ašarų pakalnė, kaip viskas sunku, kaip nieko negaliu padaryti, kaip norėčiau daryti, bet nieko negaliu padaryti“, – antradienį žurnalistams Seime sakė R. Žemaitaitis, rankose laikydamas keletą popieriaus lapų, ant kurių užsirašė pastabas iš metinio pranešimo.
Apie gyvenimą arti karo kalbėjęs G. Nausėda akcentuoja: taika nebėra savaime suprantama
„Dešimt minučių skyrėme gynybai, vardijant skaičius, bet nei vieno skaičiaus nekalbama apie švietimą, apie sveikatos apsaugą, nekalbama apie socialinę apsaugą. Tai jeigu mes kalbame apie gerovės Lietuvą, tai kur mes tą gerovės Lietuvą kuriame?“ – retoriškai klausė jis.
Kaip rašė Lrytas, metiniame pranešime G. Nausėda pažėrė kritikos ne tik skandaluose įklimpusiems Gintautui Paluckui, Sauliui Skverneliui, visai socialdemokratų partijai, bet ir „Nemuno aušrai“.
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R. Žemaitaičio teigimu, tokie prezidento žodžiai – natūralūs. Tik, Seimo nario teigimu, teisybės juose yra mažai.
„Natūralu, kad jis turi mostelėti kritikos. Kritikos mostelėjo visiems buvusiems koalicijos partneriams. Tai tiek socialdemokratų buvusiam premjerui, tiek Sauliui Skverneliui, tiek „Nemuno aušrai“. Bet, matyt, su pranešimu šiek tiek padirbėjo dirbtinis intelektas pas prezidentą, nes daugiau buvo pasakų, o ne faktų“, – dėstė jis, pastebėdamas, kad G. Nausėda pernelyg drąsiai pasisakė apie milžiniško masto korupcijos bylą Valstybinėje augalininkystės tarnyboje.
J. Olekas sureagavo į pastabas „socdemams“: mes girdime, ką sako prezidentas
Metiniame pranešime prezidentas G. Nausėda sureagavo į pastarųjų savaičių socialdemokratų sprendimus atsisveikinti su „Nemuno aušra“ ir formuoti naują valdančiąją daugumą. Prezidento įsitikinimu, tam „socdemams“ prireikė per daug laiko.
„Per daug buvo peržengtų raudonų linijų, per daug lašų kantrybės taurėje, per daug dėmesio visuomenės skaldytojams“, – kalbėjo šalies vadovas.
Ar pastabos socialdemokratams pelnytos? Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako: „Geriau vėliau negu niekad“.
„Matyt, galbūt galėjo anksčiau, galėjo vėliau. Bet yra taip, kaip yra dabar. Mes girdime, ką sako prezidentas, ir darome tuos darbus, kurie yra reikalingi Lietuvai – ir kuriuos prezidentas pabrėžė savo metiniame pasisakyme“, – kalbėjo parlamento vadovas.
„Man atrodo, kad labai išsamus buvo prezidento komentaras dėl visų įvykių, kurie vyko šiais metais. Ir labai aiškios kryptys – tą, ką mes pabrėžiame: pirmiausiai, saugumas, demografinė situacija, ekonominis augimas. Kiek aš dabar girdžiu, žinau, kas darosi derantis koalicijai, tai būtent šiems klausimams skiriamas pagrindinis dėmesys. Tai manau, kad galėsime tikrai suvienyti ir daugumos, prezidento ir opozicijos jėgas“, – pridūrė J. Olekas.
L. Kasčiūnas siunčia raginimą G. Nausėdai: norėtųsi stipresnių prezidento žodžių
Tuo metu opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigė manantis, kad G. Nausėda išlieka švelnesnis dabartinei valdančiajai daugumai – jo teigimu, kritika, kuri pasipildavo metiniuose pranešimuose, skaitytuose praėjusią kadenciją, buvo aštresnė.
„Visiems yra akivaizdu, kad prezidentas vis dar save mato ketvirtuoju koalicijos partneriu. Mes, deja, turime su tuo susitaikyti. Taip yra. Jis yra rinkimų kampanijoje prisidėjęs prie to, kad mes turime dabar tokią koaliciją, kokią turime. Tai tam tikra prasme prezidentui būdinga šiek tiek būti stebėtoju. O kartais reikia būti procesuose ir pabandyti juos keisti“, – Seime žurnalistams sakė L. Kasčiūnas.
„Kartais, kai matai procesus Lietuvoje – ypač kai matai, kaip dabar yra nevykusiai valdomos krizės, kai valstybė stagnacijoje, nekompetencijos krizėje – akivaizdu, kad norėtųsi stipresnių prezidento žodžių ir tokio pakankamai tvirto vertinimo“, – dėstė jis.
„To pritrūksta, nes akivaizdu, kad prezidentas yra arčiau šios valdančiosios koalicijos, negu opozicijos. Tas yra. Tikimės, kad prezidentas, galų gale, supras, kad ne viskas gerai ir į viską reikia galbūt kartais pasižiūrėti kitaip, kitomis akimis“, – linkėjo konservatorius.