Prie Liberalų sąjūdžio jungiasi buvęs „laisvietis“ M. Matijošaitis

Apie tai pirmadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Liberalų sąjūdžio Kauno miesto skyrius.
„Liberalų sąjūdžio Kauno miesto skyriaus taryba šiandien priėmė sprendimą į partijos gretas priimti buvusį Seimo narį Marių Matijošaitį“, – rašoma „Facebook“.
„Marius yra gerai pažįstamas Kauno ir Lietuvos politiniame gyvenime, aktyviai dalyvavęs viešosios politikos procesuose, nuosekliai gynęs žmogaus teises, pilietines laisves ir liberaliąsias vertybes“, – teigiama įraše.
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Įraše cituojamas Liberalų sąjūdžio Kauno miesto skyriaus pirmininkas Sigitas Šliažas, teigia manantis, jog bendrapartiečių gretose reikalingi žmonės, nebijantys dirbti dėl laisvesnės ir modernesnės Lietuvos.
„Tikiu, kad Mariaus energija ir sukaupta patirtis sustiprins mūsų bendruomenę bei padės dar aktyviau atstovauti liberalioms idėjoms Kaune“, – aiškina S. Šliažas.
Buvęs „laisvietis“ praėjusios kadencijos Seime dirbo Jaunimo ir sporto komisijos bei Seimo Užsienio reikalų komitete (URK). Taip pat dirbo Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotoju.
ELTA primena, kad 2024 m. M. Matijošaitis buvo minimas „čekiukų“ byloje. Iniciatyvos „Skaidrinam“ duomenys atskleidė, kad tuomet Šilainių vienmandatėje apygardoje kandidatavęs ir 31 numeriu Laisvės partijos sąraše įrašytas Seimo narys iš parlamentinei veiklai skirtų lėšų pirko įvairios kompiuterinės įrangos ir garso aparatūros.
Be to, patikrintos ataskaitos atskleidė, kad „laisvietis“ kas mėnesį papildomai įrangos nuomai išleisdavo beveik 500 eurų.