R. Sinkevičius apie sūnaus sprendimą imtis premjero pareigų: laukia neramus gyvenimo etapas

„Žinoma, kad laukia neramus gyvenimo etapas, sunkus gyvenimo etapas, atsakomybės našta, daug problemų“, – antradienį Seime žurnalistams teigė R. Sinkevičius.
„(Sveikinimai – ELTA) priklausys nuo to kaip jam seksis. Su sveikinimais palauksime“, – pridūrė jis.
Politikas sakė sūnui patarimų nedalijęs – jam palinkėjo tik sėkmės.
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„Mes kalbėjomės apie tai. Bet tiesioginio klausimo tokio (ar eiti pareigas, ar ne – ELTA) nebuvo. Pakartosiu, jis suaugęs, patyręs ir priima sprendimus pats“, – kalbėjo R. Sinkevičius.
„Tėvas visada didžiuojasi sūnumi“, – pabrėžė parlamentaras.
Politikas taip pat teigė, kad sprendimas keisti koaliciją buvo teisingas.
„Jeigu jau tapai partijos pirmininku, tai esi atsakingas už tą politinę bendruomenę ir turi turėti instrumentus, kaip dirbti, kad ta politinė bendruomenė ir toliau išliktų valdžioje, stiprėtų, demokratėtų ir t. t.“ – nurodė R. Sinkevičius.
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LSDP pirmininkas M. Sinkevičius antradienį savo „Facebook“ paskyroje pranešė apsisprendęs prisiimti atsakomybę ir vadovauti Vyriausybei.
Vyriausybės vadovo poste jis pakeis dabartinę premjerę I. Ruginienę. Į šias pareigas socialdemokratė buvo paskirta pernai rugpjūtį. Jos vadovaujama Vyriausybė Seimui prisiekė praėjusių metų rugsėjį.
Kaip skelbė ELTA, birželio pradžioje LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Praėjusią savaitę koalicijos derybas pradėjusių partijų lyderiai ir derybininkai pirmadienį sutarė dėl ministerijų. Į koaliciją pakviestai Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ naujai formuojamoje Vyriausybėje priskirtos Žemės ūkio, Energetikos ir Sveikatos ministerijos.
Valdančioji LSDP ir toliau vadovaus devynioms ministerijoms, o Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija išlaiko dviejų ministerijų kuravimą.
Šią savaitę pasirašyti planuojama ir koalicinę sutartį. Joje nurodytas įsipareigojimas įgyvendinti Seimo patvirtintą XXI Vyriausybės programą. Koalicinėje sutartyje taip pat numatyta, kad premjerą ir Seimo pirmininką deleguoja socialdemokratai, tačiau konkrečios pavardės neįvardytos.
ELTA primena, kad įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Rimantas SinkevičiusMindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
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