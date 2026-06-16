Seimas svarstys siūlymą neleisti į Lietuvą atvykti prorusiškiems atlikėjams

Antradienį parlamentarai po pateikimo pritarė tai numatančioms Seimo nario konservatoriaus Vytauto Kernagio pateiktoms patobulintoms įstatymo pataisoms.
Jas palaikė 84 politikai, prieš nebuvo, susilaikė 5. Projektą svarstys Seimo Užsienio reikalų, Kultūros komitetai, vertins Vyriausybė, o į plenarinę salę jis vėl atkeliaus rudens sesijoje.
Pakeisti Įstatymą dėl užsieniečių teisinės padėties siekiantis V. Kernagis, siūlo 5 metus neleisti atvykti į Lietuvą prorusiškiems atlikėjams ir kitiems pramogų pasaulio atstovams, kurie vykdė kultūrinę, koncertinę, pramoginę ar su tuo susijusią veiklą Rusijoje, Baltarusijoje ar okupuotose Ukrainos teritorijose po aktyvaus karo pradžios – t. y. po 2022 m. vasario 24 d.
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Tokį sprendimą siūloma priimti atsižvelgiant į tai, kad Seimo patvirtintoje Nacionalinio saugumo strategijoje Rusija ir Baltarusija yra įvardijamos kaip valstybės, keliančios pavojų ir grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui.
Projektą inicijavęs V. Kernagis siekia veiksmingiau ginti Lietuvos informacinę ir kultūrinę erdvę bei užtikrinti valstybės saugumą.
Nors šiuo metu galiojantys įstatymai leidžia riboti užsieniečių atvykimą, jo nuomone, esamas reglamentavimas nėra pakankamai detalus, kai kalbama apie asmenis, vykdančius kultūrinę ar pramoginę veiklą valstybėse, keliančiose grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui.
ELTA primena, kad šių metų balandžio mėnesį V. Kernagis irgi siūlė Seimui uždrausti atvykti į Lietuvą prorusiškiems atlikėjams, tačiau jo iniciatyvai parlamentarai nepritarė.