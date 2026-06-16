Socialdemokratai pritarė koalicinei sutarčiai, joje – ir M. Sinkevičiaus pavardė

Jo, kaip Vyriausybės vadovo, pavardė įrašyta ir į koalicinę sutartį.
„Koalicinės sutarties kaip dokumento viena iš dedamųjų ar dalių yra įvardytos dvi nominacijos, dvi pareigybės su vardais ir pavardėmis. Tame tekste yra įrašyta, kad Seimo pirmininkas yra Juozas Olekas, o ministras pirmininkas yra įrašytas Mindaugas Sinkevičius.
Tekstinėje dalyje mano vardo pavardės įrašas yra ir partija tokiam įrašui pritarė“, – po LSDP tarybos posėdžio komentavo M. Sinkevičius.
Ar M. Sinkevičius pažeidžiamas?
„Užtrukome diskutuodami tekstą, ar jis atitinka partijos lūkesčius, mūsų siektiną politikos kairumą. Buvo išsakyta ir pastabų, ir šiek tiek kritikos, buvo išsakyta ir padėkų derybinei grupei. Reziumė yra toks, kad balsavus už pateiktą dokumentą, kaip trijų derybinių grupių, potencialių koalicijos narių sutarimo objektą – jam buvo visuotinai pritarta“, – akcentavo jis.
LSDP lyderio teigimu, iš 170 partijos tarybos narių, dauguma balsuodami palaikė koalicinės sutarties tekstą.
Po tarybos posėdžio surengtoje nuotolinėje spaudos konferencijoje M. Sinkevičius nurodė, kad atsakymų dėl naujosios Vyriausybės ministrų pavardžių tikisi po Joninių.
„Kai turėsiu baigtinį sąrašą, pateiksiu prezidiumui, tikiuosi, kad tą padarysiu maksimaliai greitai, bet, matyt, laikas vis tiek užtruks, nes reikia pasikalbėti su žmonėmis ir įsitikinti, nes gal kai kurie nebenori tęsti tos politinės karjeros, gal nori grįžti į Seimą ar keisti savo karjeros kryptį. Su visais pakalbėsiu ir tada bus aiškiau“, – pabrėžė „socdemų“ lyderis.
Susiję straipsniai
Į premjerus eis, bet su kuo dirbs ir kur gyvens, dar nežino: M. Sinkevičius sako, kad jo tikslas – apsaugoti šeimą (10)
M. Sinkevičius atsakė į A. Tapino klausimus: buvau dirbantis asmuo ir turiu tėvus, kurie gali padėti sūnui (18)
„Norėčiau, gal aš per daug ambicingas, bet galvoju, kad po Joninių tą savaitę ir kitos savaitės gale norėčiau turėti kažkokį tai atsakymą sau, nes reikės ir su prezidentu neformaliai ar formaliai apsitarti. Manau, kad ir prezidentas norės žinoti ne tik po oficialaus teikimo, bet ir iš anksto“, – pridūrė jis.
Jungimuisi prie naujai formuojamos valdančiosios daugumos ir parengtai koalicinei sutarčiai antradienį vakare taip pat pritarė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Paskelbė savo sprendimą
Netrukus 42-ąjį gimtadienį minėsiantis M. Sinkevičius apie tai, kad priėmė sprendimą imtis ministro pirmininko pareigų, pranešė antradienį ryte.
„Noriu informuoti, kad patvirtinu savo pasiryžimą prisiimti atsakomybę už naujos Vyriausybės formavimą ir eiti Ministro Pirmininko pareigas. Šį sprendimą priimu suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius ir įsitikinęs, kad šiandien mūsų valstybei reikia susitelkimo“, – feisbuke paskelbė jis.
Netrukus po šio pranešimo išplatinimo M. Sinkevičius stojo Seime prie sienelės atsakyti į žurnalistų klausimus. Jis tvirtino, kad tiems, kurie atidžiai klausėsi jo žodžių dar birželio 6 dieną, turėjo būti aišku, jog jis imsis lyderystės ir formuos naują Vyriausybę.
„LSDP tarybos posėdyje pakankamai nedviprasmiškai pasakiau, kad pasiūlęs planą, kuriam buvo pritarta, nevengsiu atsakomybės, ir jeigu partija matys, galėsiu prisiimti tą atsakomybę, formuojant naują Vyriausybę“, – nurodė M. Sinkevičius.
„Jau ir tada kas norėjo klausytis, nuskaitė mane, manau, suprato, kad toks procesas yra neišvengiamas“, – pridūrė jis.
Socialdemokratų lyderis patikino, kad kol kas naujai formuojamo Ministrų kabineto sudėtis dar nėra aiški net jam pačiam.
„Kol kas viso kabineto sudėtis ir pavardės nėra žinomos nei man, nei kolegoms koalicijos partneriams. Konsultuosimės ir jos bus žinomos vėliau“, – teigė M. Sinkevičius, pridurdamas, kad galvoje pats būsimųjų ministrų sąrašo dar neturi.
Kas laukia I. Ruginienės?
Su premjerės pareigomis teks atsisveikinti dabartinei ministrei pirmininkei Ingai Ruginienei. Šaltinių teigimu, ji yra išreiškusi norą grįžti į socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą. Dar prieš kelias savaites pokalbio su I. Ruginiene metu M. Sinkevičius jai buvo pažadėjęs išpildyti visus karjeros pageidavimus.
Šiuo metu ministerijai vadovauja socialdemokratė Jūratė Zailskienė.
Ar premjerė liks Vyriausybėje ir kokios pareigos jai numatytos, M. Sinkevičius aiškiai neatsako, tik akcentuoja, kad ji liks „svarbi komandos narė“.
„Neabejotinai“, – paprašius patikslinti, ar ji gaus svarbias pareigas, nurodė socialdemokratų lyderis.
Apie tai, kad ketina imtis premjero pareigų, M. Sinkevičius artimiausius bendražygius informavo dar prieš daugiau nei savaitę, tačiau pastarosiomis dienomis kalbėjo gerokai atsargiau, nei iškart po LSDP tarybos posėdžio, tad net ir būsimiems koalicijos partneriams buvo kilusi abejonė, ar jis nepersigalvojo.
Pirmadienį taip pat paaiškėjo ir ministerijų dėlionių rezultatas – į koaliciją pakviestai Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ naujai formuojamoje Vyriausybėje priskirtos Žemės ūkio, Energetikos ir Sveikatos ministerijos. Į jas projektuojami Kęstutis Mažeika, Linas Kukuraitis ir Lukas Savickas.
Valstiečiai savo rankose išlaikys tas pačias ministerijas – Ekonomikos ir inovacijų bei Teisingumo.
Mindaugas SinkevičiusInga RuginienėPremjeras
Rodyti daugiau žymių