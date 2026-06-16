„Gal truputį ir gaila, apmaudu, kad nepabaigėm gerų darbų. Pagreitį buvome paėmę gerą.
Mes su L. Kukuraičiu jau susisiekėme, susitarėme susitikti, perduoti darbus, aptarti, kas yra svarbu, kas yra nesvarbu, kur skirti dėmesį. Tai mes labai taikliai, nuosekliai ruošiamės bendradarbiauti, ir tikiuosi, kad tai, ko nepabaigėme, galės pabaigti naujas ministras“, – antradienį Seime kalbėjo M. Jakubauskienė.
Ministrės kėdę ji priversta palikti dėl to, kad sudarant naują valdančiąją koaliciją socialdemokratai šią ministeriją perleido Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“.
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Pati M. Jakubauskienė tvirtino jokių priekaištų iš „socdemų“ dėl savo darbo neišgirdusi.
„Tai yra strateginiai partijos sprendimai, kaip dėliojamos Vyriausybės programos įgyvendinimo nuostatos, ir tie pokyčiai, manau, kad tie, kas dalyvavo derybose – aš jose nedalyvavau – turbūt geriausiai ir paaiškintų tas priežastis ir detales“, – paklausta, ar žino, kodėl turi palikti pareigas, kalbėjo ministrė.
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Tiesa, ji negalėjo atsakyti, ar tai, kad nėra socialdemokratų partijos narė, taip pat turėjo įtakos sprendimui šią ministeriją atiduoti kitiems.
O ką M. Jakubauskienė žada veikti pabaigusi darbus?
„Pusantrų metų darbas dvejose Vyriausybėse sveikatos srityje, kuri tikrai visose Europos šalyse yra sritis, kur yra daug klausimų, buvo kaip maratonas, kur mes atsakingai, kantriai bėgome.
Tai dabar yra toks pojūtis, kad matosi pabaiga, tai ir aš, ir mano visa komanda esame pavargę, bet laimingi. Todėl pirmiausia turbūt kalbėsime apie poilsį, kurio pusantrų metų neturėjome“, – šyptelėjo ministrė.
Tiesa, kiek anksčiau Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis Aurelijus Veryga sako buvęs nustebintas dėl valdančiųjų socialdemokratų sprendimo atsisveikinti su sveikatos apsaugos ministre ir perduoti jos vadovaujamą ministeriją į demokratų rankas.
„Prisipažinsiu, nuoširdžiai man siurprizas buvo (…). Tiesą sakant, man iki šiandien gal nelabai aišku, kodėl būtent ši ministerija. Čia galbūt reikėtų klausti socialdemokratų. Aš kažkokių esminių pastebėjimų M. Jakubauskienei neturiu“, – pirmadienį „Žinių radijui“ teigė A. Veryga.
„Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo aš kažkokių asmeninių pastabų neturėjau. Bet suprantu, kad čia tiesiog yra gal bendrai su koalicijos partnerio pasikeitimu susiję perdėliojimai“, – pridūrė jis.
Į klausimą, ar Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas L. Kukuraitis būtų tinkamas kandidatas į SAM vadovus, A. Veryga tiesiogiai neatsakė.
„Mano įsitikinimu, būtų tobula, jeigu vadovautų medikas-vadybininkas, tas, kuris turi išmanymą apie sveikatos sistemą ir turi vadybos patirties, yra vadovavęs šitam sektoriui“, – sakė „valstietis“.
„Jeigu jau ministras nėra sveikatos srities žinovas, jam paprastai padeda komanda, t. y. viceministrai, kurie žino, išmano ir paprastai viską dėlioja“, – pridūrė politikas.
Valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija ir toliau vadovaus devynioms ministerijoms, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija išlaiko dviejų ministerijų kuravimą.
Primename, kad praėjusį penktadienį LSDP, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai baigė koalicinės sutarties projektą.
Šį dokumentą pasirašyti ketinama šią savaitę.
Šiuo metu dabartinė valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų. Jei būtų sudaryta nauja koalicija, ji turėtų šiek tiek mažiau – 75 balsus.
Marija JakubauskienėVyriausybėkoalicija
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