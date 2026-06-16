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Teismas: VRK pagrįstai nusprendė, kad „Nemuno aušra“ šiurkščiai pažeidė įstatymą

2026 m. birželio 16 d. 15:17
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) antradienį paskelbė, kad Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kovą pagrįstai nusprendė, jog „Nemuno aušra“, nuomodamasi automobilius iš savo partijos narių, šiurkščiai pažeidė įstatymą.
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LVAT šią bylą išnagrinėjo gegužės 13 d. Ji išnagrinėta pagal partijos „Nemuno aušra“, jos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir parlamentarės, minėtos politinės jėgos vicepirmininkės Daivos Petkevičienės skundus, kurie buvo sujungti. Visi jie prašo panaikinti VRK sprendimą, kuriuo nutarta, kad partija padarė šiurkštų finansinį pažeidimą nuomodamasi automobilius iš dviejų savo partijos narių.
VRK kovą nusprendė, kad partija „Nemuno aušra“, 2024 m. iš savo lyderio R. Žemaitaičio bei partijos narės D. Petkevičienės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi. VRK vertinimu, partija dokumentais negalėjo pagrįsti 49,5 tūkst. eurų išlaidų.
Šie pažeidimai VRK buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to balandžio 2 d. komisija nutarė partijai „Nemuno aušra“ neskirti daugiau nei 240 tūkst. eurų siekiančios pusmečio dotacijos.
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Taip pat R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei nurodyta partijai atitinkamai grąžinti 26 776 bei 15 349 eurus.
Vasario pradžioje pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ paskelbė apie „Nemuno aušros“ 2024 m. sausio 17 d. sudarytą automobilio nuomos sutartį, kurios vertė – 31,5 tūkst. eurų. Ji galiojo iki tų pačių metų lapkričio 13 dienos, tačiau buvo paviešinta tik šių metų sausio 29 dieną. Sutartyje matyti, kad pirkėjas yra „Nemuno aušra“, o tiekėjas – partijos lyderis R. Žemaitaitis. Automobilį partijai nuomojo „aušrietė“ D. Petkevičienė.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismasVyriausioji rinkimų komisija (VRK)Nemuno aušra
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