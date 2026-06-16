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V. Aleknavičienė: Kyjivo Pečorų lauros ataka – ciniškas nusikaltimas prieš žmonijos istorinę atmintį

2026 m. birželio 16 d. 13:57
Pirmadienio naktį Rusijai atakavus Kyjivo dalį, kurioje yra įsikūrusi Pečorų laura, kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė tikina, jog tai – ciniškas nusikaltimas prieš žmonijos kultūros paveldą ir istorinę atmintį.
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„Išpuolis prieš Kyjivo Pečorų laurą yra brutalus smūgis Ukrainai ir ciniškas nusikaltimas prieš žmonijos istorinę atmintį. Tai – neįkainojama pasaulio paveldo vietovė, kurios naikinimo negalima pateisinti jokiais argumentais.
Tokie barbariški veiksmai atskleidžia visišką agresoriaus nepagarbą pamatinėms civilizacijos vertybėms ir tarptautinei teisei“, – pranešime cituojama kultūros ministrė.
„Kartu su pasaulio bendruomene vieningai smerkiame šį agresijos aktą. Jo autoriai neišvengiamai sulauks teisingumo, nes pasikėsinimas į kultūros paveldo vertybes ginkluoto konflikto metu prilygsta karo nusikaltimui“, – pabrėžė ji.
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Kaip informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“, apie tai jis pranešė tinkle „Telegram“ po apsilankymo Pečorų lauroje ir „Meno arsenale“.
Rusijakaras UkrainojeVaida Aleknavičienė
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