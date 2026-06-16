Vos M. Sinkevičiui patvirtinus dėl premjero pareigų – provokuojantys A. Tapino klausimai

Dėl jų visuomenininkas jau netgi patikino kreipęsis į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT).
„Visų pirma – sveikinu Mindaugą Sinkevičių apsisprendus tapti Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku. Po pastarųjų metų valstybei labai reikia skaidraus ir nesusitepusio premjero – atsparaus korupcijai, kaip pats save įvardino Mindaugas Sinkevičius.
Todėl šiame tyrime „Premjeras ir skeletas“ keliu klausimus, į kuriuos būsimajam premjerui neturėtų būti sunku atsakyti“, – feisbuke rašė A. Tapinas, kartu ir pateikęs politikui konkrečius klausimus.
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„Ar 2023–2025 metais vykusios „čekučių“ bylos dėl piktnaudžiavimo ir dokumentų klastojimo teisines išlaidas Mindaugas Sinkevičius tikrai apmokėjo iš asmeninių lėšų?
Kadangi procesas buvo ilgas, pereitos visos instancijos, o M.Sinkevičių atstovavo vienos brangiausių advokatų kontoros „Ellex Valiūnas“ partneris Arūnas Petrauskas, tai bylos teisinės išlaidos net ir konservatyviai vertinant galėjo būti ne mažesnės kaip 40–50 tūkstančių eurų, o M.Sinkevičius 2023 metų deklaracijoje nurodė tik 16 800 eurų piniginų lėšų, ar jis galėtų pagrįsti ir tokių asmeninių lėšų kilmę.
Bet vis dėlto tyrime „Premjeras ir skeletas“ keliu prielaidas, kad lygiai tuo pačiu metu „Jonavos vandenys“ neatsitiktinai savo didelei bylai pasirinko tą pačią „Ellex Valiūnas“ kontorą. O Sinkevičių ir Jonavos vandenis sieja labai seni ir glaudūs ryšiai.
Ir kadangi per dvejus metus Mindaugas Sinkevičius taip ir nepateikė įrodymų, jog tikrai pats padengė savo teisines išlaidas, šiandien parašiau pareiškimą į STT prašydamas įvertinti šias aplinkybes dėl galimos nusikalstamos veiklos požymių ir esant pagrindui pradėti ikiteisminį tyrimą“, – rašė A. Tapinas.
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M. Sinkevičius pateikė atsaką
Socialdemokratų lyderis M. Sinkevičius sako, kad teisinės išlaidos jo „čekiukų“ byloje siekė virš 10 tūkst. eurų, paslaugas suteikusi advokatų kontora „Ellex Valiūnas“ nuolaidų jam nepritaikė. Apie tai jis pranešė antradienį „Delfi“ laidoje.
„Nepasakysiu labai tiksliai, man atrodo virš 10 tūkst. eurų, (…) jokių nuolaidų ten nebuvo“, – patikino M. Sinkevičius.
Žurnalistiniame tyrime A. Tapinas atkreipia dėmesį į tai, kad M. Sinkevičius savo „čekiukų“ byloje 2023 m. rugsėjį pasisamdė advokatų kontoros „Ellex Valiūnas“ advokatą A. Petrauską. Visgi, kaip nurodoma tyrime, kyla abejonių, ar politikas galėjo savo lėšomis apmokėti teisines išlaidas.
„Tokio lygio advokato valanda tokio rango kontoroje kainuoja apie 250–400 eurų, net jei imtume konservatyvų tokios bylos išlaidų rinkos vertinimą – per visas instancijas teisinės išlaidos galėjo būtų 40–60 tūkstančių eurų. Jonavos rajono meras uždirba apie 3200 eurų į rankas. 2023 metų pajamų deklaracijoje M. Sinkevičius nurodė turįs tik 16 800 eurų piniginių lėšų“, – nurodoma tyrime.
A. Tapinas primena, kad M. Sinkevičius LRT yra sakęs, kad teisines išlaidas byloje dengia iš savo asmeninių lešų, tačiau kartu atkreipiamas dėmesys, jog to įrodymų politikas nepateikė. Jonavos meras neįvardijo, kodėl savo gynybai pasitelkė „Ellex Valiūnas“ advokatą.
Žurnalistiniame tyrime atskleidžiami minėtos advokatų kontoros ir Jonavos savivaldybės, kuriai vadovauja M. Sinkevičius, įmonės „Jonavos vandenys“ ryšiai.
A. Tapinas nurodo, 2023 m. rugsėjį M. Sinkevičius „čekiukų“ byloje pasisamdo „Ellex Valiūnas“ advokatą A. Petrauską, 2023 m. spalį naująja „Jonavos vandenų“ vadove tampa buvusi M. Sinkevičiaus patarėja Jolanta Gumaniukienė, 2023 gruodį „Jonavos vandenys“, kuriai atstovauja „Ellex Valiūnas“, pradeda 600 tūkst. eurų dydžio teisinį ginčą su bendrove „Achema“.
J. Gumaniukienė LRT teigė, kad „Ellex Valiūnas“ teisiniame ginče buvo pasirinkti įvertinus bylos sumą, sudėtingumą ir advokatų kontoros patirtį. Teismo procesas, o vėliau mediacija „Jonavos vandenų“ byloje tęsėsi iki 2025 m. rudens ir baigėsi taikos sutartimi su „Achema“.
Nutraukė baudžiamąją bylą
Praėjusių metų kovą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, jog M. Sinkevičiaus veiksmai „čekiukų“ byloje negalėjo užtraukti baudžiamosios atsakomybės.
Kasacinis teismas nurodė, kad šioje byloje anksčiau sprendimus priėmę teismai netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą, nepagrįstai pripažino M. Sinkevičių kaltu ir nuteisė dėl piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu ir turto pasisavinimo. Dėl to pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimai buvo panaikinti ir baudžiamoji byla M. Sinkevičiui nutraukta.
Palankaus teismo sprendimo sulaukęs M. Sinkevičius grįžo į Jonavos mero postą, taip pat atnaujino narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje, vėliau buvo išrinktas jos pirmininku, o antradienį paskelbė sieksiąs tapti premjeru.
Anksčiau teisėsaugos surinktais duomenimis, M. Sinkevičius Jonavos rajono savivaldybės administracijai per ketverius metus pateikė 16 suklastotų išmokų avanso apyskaitų, kuriose nurodė su tarnybinių pareigų vykdymu nesusijusias mobiliojo ryšio, internetinės televizijos ir televizorių įsigijimo išlaidas (iš viso 1 487 eurų) ir šią pinigų sumą neteisėtai pasisavino.
Vadovauti Vyriausybei sprendimą priėmęs LSDP lyderis antradienį ryte teigė, kad kol kas naujai formuojamo ministrų kabineto sudėtis dar nėra aiški.
„Kol kas viso kabineto sudėtis ir pavardės nėra žinomos nei man, nei kolegoms koalicijos partneriams. Konsultuosimės ir jos bus žinomos vėliau“, – antradienį žurnalistams Seime teigė M. Sinkevičius.
Pasak jo, su prezidentu dėl Vyriausybės sudėties kol kas kalbėtasi tik preliminariai.
„Kol kas buvo tik preliminarūs pokalbiai, išplaukiantys iš to, kad buvo pakeista koalicija ir prezidentas pageidavo, kad kaip įmanoma greičiau būtų suformuota nauja koalicija, suformuotos komandos ir tai pasibaigtų nepratęsiant pavasario sesijos į neapibrėžtą laikotarpį“, – sakė LSDP lyderis.
Visgi M. Sinkevičius pabrėžė nenorįs drastiškų pokyčių Vyriausybėje. Anot jo, Ingos Ruginienės ministrų kabinetas dirbo visai neblogai.
„Manau, kad pokytis tikrai bus. Ir nesinori visiškai visko pradėti nuo balto lapo. Manau, kad tai būtų neprasminga. Ingos Ruginienės Vyriausybė darbavosi, turbūt visai neblogai, kai kurie kabineto nariai, manau, neblogai užsirekomendavo ir turėtų tęsti darbą“, – akcentavo M. Sinkevičius.
„Turėti radikalius pokyčius nežinau, ar būtų didelė nauda“, – pridūrė jis.
LSDP lyderis neatsako, ar jo kabinete liktų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, kuriam pastaruoju metu socialdemokratai reiškia nemažai priekaištų.
„Nebuvo dar tokių pokalbių, nes ministrų kabineto sąrašas bus pateiktas vėliau. Tai ateis laikas tiems pokalbiams ir apie K. Budrį, ir ne apie K. Budrį, ir apie visus kandidatus. Tai tą darysime diskretiškai, gerbdami Konstituciją ir prezidento atsakomybę šiame procese“, – sakė jis.
Naujuoju premjeru pasiryžęs būti M. Sinkevičius teigė, kad dabartinei Vyriausybės vadovei I. Ruginienei neabejotinai bus numatytos naujos pareigos.
„I. Ruginienė išliks svarbi komandos narė“, – patikino jis.
LSDP lyderio teigimu, ji iš Vyriausybės vadovės pareigų turėtų atsistatydinti po naujosios valdančiosios daugumos koalicinės sutarties pasirašymo.
Mindaugas SinkevičiusAndrius TapinasVyriausybė
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