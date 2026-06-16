VSD vadovas R. Bridikis: priešas agresyvėja, jo retorika agresyvėja

„Priešininkas bando mus, ieško silpnųjų pusių. Iš kitos pusės – mes turime auginti savo atsparumą ir nepasiduoti įtampoms, kurias jie kelia. Nes vos tik pasiduosime, atsiras nauji langai, kur tik pleištas didės“, – antradienį žurnalistams Seime sakė R. Bridikis.
„Jis (priešas – ELTA) agresyvėja, jo retorika agresyvėja. Anksčiau, sakykime, buvo tokie galbūt nuosaikesni būdai. Mes patys, kaip saugumo tarnyba, nemažai padarydavome ir užkardydavome kartu su kitomis institucijomis. Dabar mes matome, kad tos priemonės tikrai yra besikeičiančios“, – pažymėjo jis.
Anot R. Bridikio, nereikėtų gąsdintis, o objektyviai suvokti, kad turime ugdyti savo atsparumą: nuo civilinės gynybos iki kriminalinės žvalgybos stiprinimo, nuoseklaus visuomenės pasiruošimo ir pan.
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Kaip skelbta, antradienį prezidentas Gitanas Nausėda Seime skaitė septintąjį savo metinį pranešimą. Kreipdamasis į parlamentarus ir gyventojus šalies vadovas pažymėjo, kad didžiausias iššūkis Lietuvai tenka saugumo srityje.
Visgi G. Nausėda teigė įžvelgiantis ir pozityvą, susijusį su Lietuvos naryste NATO, 5-ojo straipsnio tvirtumu ir sąjungininkų ryžtu ginti valstybę.
Rusija gali planuoti piktavališkus veiksmus
Praėjusią Vidaus reikalų ministerija (VRM) pranešė, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į tai, anot ministerijos, imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti.
„Neatmestina, kad, siekdama didinti įtampą regione, Rusija gali planuoti piktavališkus veiksmus ar provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Atidžiai stebime situaciją, stipriname mūsų pasirengimą ir kritinės infrastruktūros objektų apsaugą“, – tąsyk sakė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pažymėjo, bus stiprinama tokių objektų, kaip tiltai, elektros pastotės, dujų tiekimo sistemos, ryšių mazgai, apsauga.
Anot VRM, sustiprintą strateginių objektų fizinę apsaugą užtikrins VST, o prireikus pagalbą teiks Lietuvos kariuomenė.
Valstybės saugumo departamentas (VSD)Remigijus BridikisRusija
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