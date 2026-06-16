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VTEK rinks informaciją dėl galimų Ž. Pinskuvienės ryšių su verslininku V. Guobiu

2026 m. birželio 16 d. 17:16
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) rinks papildomą informaciją apie galimus Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės ir verslininko Vilmanto Guobio ryšius.
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„Gavę pranešimus, nusprendėme susirinkti papildomą informaciją ir tada įvertinę spręsime, ar pradėti tyrimą, ar ne“, – Eltai antradienį sakė VTEK pirmininko pavaduotoja Virginija Aleksejūnė.
Praėjusią savaitę ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės mamos, savivaldybės tarybos narės Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių pradėjo Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).
Naujienų „Delfi“ žurnalistinis tyrimas atskleidė, jog M. Gudonienė galėjo už gerokai žemesnę nei rinkos kaina įsigyti butą Kunigiškėse, kurį politikei pardavė anksčiau milijoninės vertės viešuosius Širvintų savivaldybės konkursus laimėjusios įmonės „Vilmstata“ savininkas, verslininkas V. Guobys.
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Pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ skelbė, kad „Vilmstata“ laimėjo 2,4 mln. eurų vertės Širvintų rajono savivaldybės skelbtą konkursą, o vėliau dar sudarė papildomų susitarimų, dėl kurių darbai pabrango iki 4,6 mln. eurų.
Kaip skelbė „Delfi“, M. Gudonienė 2024 m. sausį pasirašė daugiau nei 97 kvadratinių metrų buto Kunigiškėse pirkimo sutartį, šio buto statytojai, kaip skelbta, buvo trys fiziniai asmenys – verslininkas V. Guobys, jo sutuoktinė ir dar vienas fizinis asmuo.
Vėliau remdamasi Registrų centro duomenimis portalas paskelbė, kad už butą politikė sumokėjo 80 tūkst. eurų – kvadratinis metras vietos politikei kainavo 824 eurus, nors skelbimų portaluose vidutinės nekilnojamojo turto kainos Palangoje, anot „Delfi“, yra gerokai didesnės.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK)Živilė PinskuvienėŠirvintų rajonas
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