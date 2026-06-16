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Ž. Vaičiūnas nesigaili likęs socialdemokratų energetikos ministru, priekaištų sako neišgirdęs

2026 m. birželio 16 d. 12:09
Naujai koalicijai sutarus, kad Energetikos ministerija atiteks demokratams, Žygimantas Vaičiūnas sako nesigailintis pernai priimto sprendimo tapti socialdemokratų nominuotu energetikos ministru, nes taip pavyko tęsti pradėtus darbus.
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„Tikrai nesigailiu, nes šitas laikotarpis buvo intensyvus Europos Sąjungoje, pavyko pasiekti – kaip tik šią savaitę vyksta galutiniai etapai – kad kritinė energetikos infrastruktūra visos ES lygiu galės būti finansuojama. Džiugus pasiekimas, jei nebūčiau šioje pozicijoje, to nebūtų buvę“, – žurnalistams Seime antradienį sakė Ž. Vaičiūnas.
Ministras tikino priekaištų savo darbui iš šią ministeriją demokratams išmainiusių socialdemokratų neišgirdęs.
„Energetika yra nuosekliai įgyvendinama politika, visą laiką buvo tęstinumas, tikiuosi, tęstinumas bus ir toliau“, – sakė Ž. Vaičiūnas.
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Nepaisant to, kad pagal koalicinę sutartį Ingos Ruginienės suformuotoje Vyriausybėje Energetikos ministerijos portfelis turėjo atitekti „Nemuno aušrai“, nepavykstant suformuoti Ministrų kabineto, socialdemokratai ir „aušriečiai“ sutarė apsimainyti ministerijomis.
Tuomet tokį lūkestį išreiškus ir prezidentui šį postą ir toliau nuspręsta atiduoti Ž. Vaičiūnui, prieš tai jis Gintauto Palucko Vyriausybėje dirbo kaip demokratų deleguotas ministras.
Energetikos ministerijaŽygimantas Vaičiūnasvaldančioji koalicija
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