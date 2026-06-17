Dėl galimai neskaidrių įdarbinimų – STT įspėjimas Seimo valdybai

Portalo duomenimis, parlamento valdybai pateiktame rašte įspėjama dėl rizikų, susijusių su personalo atranka ir žmonių skyrimu į pareigas Seimo kanceliarijoje.
„Valdyba raginama nepalikti šių problemų spręsti vien kancleriui Algirdui Stončaičiui“, – rašoma portale.
Kaip skelbia „15min“, STT nurodo gavusi informacijos apie Seimo kanceliarijoje galimai egzistuojančias sisteminio pobūdžio rizikas ir jau galimai padarytus procedūrinius pažeidimus.
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Pats Seimo kancleris portalui sakė apie šiuos įspėjimus nieko nežinantis.