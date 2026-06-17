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Dėl galimai neskaidrių įdarbinimų – STT įspėjimas Seimo valdybai

2026 m. birželio 17 d. 11:16
Seimo valdybai pateiktas Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) įspėjimas dėl galimai neskaidrų įdarbinimų, praneša naujienų portalas „15min“.
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Portalo duomenimis, parlamento valdybai pateiktame rašte įspėjama dėl rizikų, susijusių su personalo atranka ir žmonių skyrimu į pareigas Seimo kanceliarijoje.
„Valdyba raginama nepalikti šių problemų spręsti vien kancleriui Algirdui Stončaičiui“, – rašoma portale.
Kaip skelbia „15min“, STT nurodo gavusi informacijos apie Seimo kanceliarijoje galimai egzistuojančias sisteminio pobūdžio rizikas ir jau galimai padarytus procedūrinius pažeidimus.
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Pats Seimo kancleris portalui sakė apie šiuos įspėjimus nieko nežinantis.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT)Algirdas StončaitisSeimo kanceliarija

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