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G. Nausėda Briuselyje susitiko su Belgijos premjeru: aptarė dvišalius santykius

2026 m. birželio 17 d. 17:30
Trečiadienį Briuselyje viešėjęs prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su Belgijos ministru pirmininku Bartu Albertu Liliane de Wever, su kuriuo aptarė Europos Sąjungos (ES) darbotvarkės klausimus, dvišalį Lietuvos ir Belgijos bendradarbiavimą bei aktualiausius tarptautinio saugumo iššūkius.
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Pasak pranešimo, kalbėdamas apie dvišalius santykius, G. Nausėda pažymėjo, kad Lietuvą ir Belgiją sieja tvirta partnerystė bei glaudus bendradarbiavimas saugumo srityje. Šalies vadovas padėkojo Belgijai už ilgametį indėlį į Baltijos šalių oro policijos misiją ir dalyvavimą NATO priešakinių pajėgų kovinėje grupėje Lietuvoje.
Anot Prezidentūros, susitikime taip pat aptartos galimybės stiprinti ekonominius ryšius. Lietuvos vadovas pabrėžė šalies siekį plėtoti bendradarbiavimą su Belgija atsinaujinančios energijos srityje, ypač plėtojant vėjo ir saulės energetiką.
Teigiama, kad prezidentas pristatė Lietuvos pasirengimą 2027 m. pirmąjį pusmetį pirmininkauti ES Tarybai. G. Nausėda pabrėžė, kad Lietuva sieks stiprinti Bendrijos vienybę, atsparumą ir gebėjimą veikti geopolitinių iššūkių akivaizdoje, ypatingą dėmesį skirdama saugumui ir gynybai, paramai Ukrainai, ES plėtrai, konkurencingumo didinimui bei demokratiniam atsparumui.
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Abu vadovai sutarė, kad turi būti skiriamas pakankamas dėmesys istorinės atminties politikai ES lygmeniu.
Skelbiama, kad aptariant 2028–2034 metų ES daugiametę finansinę programą, G. Nausėda pabrėžė, jog būtina išlaikyti pakankamą finansavimą sanglaudos ir bendrajai žemės ūkio politikai, kartu užtikrinant investicijas į Europos saugumą, gynybą, karinį mobilumą ir strateginę infrastruktūrą.
Lietuvos vadovas akcentavo, kad tvirta transatlantinė partnerystė išlieka kertine Europos saugumui, o NATO turi toliau stiprinti atgrasymą ir gynybą, ypatingą dėmesį skirdama oro gynybai, gynybos pramonės pajėgumų didinimui bei toliau remdama Ukrainą.
Kaip skelbta anksčiau, birželio 18–19 dienomis Briuselyje vyks Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikimas. Ten bus aptarinėjama parama Ukrainai, ES daugiametė finansinė programa, konkurencingumas ir globalūs ekonominiai iššūkiai, Bendrijos gynyba ir saugumas.
EVT sudaro ES valstybių arba vyriausybių vadovai, EVT pirmininkas, Europos Komisijos vadovas bei ES vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai.
Tarybos susitikimai vyksta ne rečiau kaip du kartus per pusmetį Briuselyje. Tuo metu neeiliniai susitikimai rengiami pagal atskirą susitarimą.
Gitanas NausėdaBriuselisBelgija
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