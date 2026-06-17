Pernai rudenį Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) pradėjusi vadovauti politikė sako, kad vis dar koncentruojasi į darbus ir negalvoja apie galimus karjeros pokyčius. O pastaruosius, anot jos, turėtų įgarsinti premjero posto siekiantis partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Pirmiausiai, aš dirbu savo darbą, nes darbų yra labai daug suplanuota. (...) Mūsų ministerija yra ta, kuri pateikė visus projektus, kuriuos suplanavo šioje sesijoje. Tai galvoju apie darbus, o apie pasikeitimus, manau, pakomentuos premjeras būsimasis“, – trečiadienį žurnalistams sakė J. Zailskienė, eidama galbūt jau į vieną paskutinių Vyriausybės posėdžių.
Kodėl apie pasikeitimus politikė negali pasisakyti pati? „Todėl, kad dar galutinių sprendimų nėra“, – nurodė ji.
J. Zailskienė prieštarauja G. Nausėdos siūlymui naikinti anuitetų prievolę: žmonės nebepasitiki
J. Zailskienė tapo socialinės apsaugos ir darbo ministre po to, kai šias pareigas Gintauto Palucko Vyriausybėje ėjusi I. Ruginienė buvo deleguota į ministres pirmininkes.
Remdamasis šaltiniais, naujienų portalas 15min skelbė, kad iš SADM atleidžiamai J. Zailskienei pasiūlyta užimti Seimo vicepirmininkės postą. Šios informacijos J. Zailskienė nei patvirtina, nei ją neigia.
Susiję straipsniai
„Aš labai norėčiau, kad visos šitos naujienos būtų oficialiai paskelbtos tada, kai jos turėtų būti paskelbtos“, – klausiama atsakė ji.
Politikė taip pat teigė nenorinti komentuoti, ar jau kalbėjosi su M. Sinkevičiumi.
Vis tik, jeigu teks atsisveikinti su ministrės portfeliu, J. Zailskienė patikino – nuoskaudų dėl to partijos vadovybei nejaus.
„Man atrodo, politikoje nuoskaudas reikia įsidėti į kišenę“, – sakė ji.
„Kišenes galima užsisiųti, galima į jas nekišti rankos ir panašiai“, – šmaikštavo ji, pastebėjus, kad nuoskaudos gali iškilti ir po kurio laiko.
Kaip skelbta, birželio pradžioje Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nutarė atsisveikinti su Remigijaus Žemaitaičio „Nemuno aušra“ – pradėtos koalicinės derybos su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.
Šią savaitę planuojama pasirašyti naują koalicinę sutartį – bus sudaroma nauja, XXI-oji Vyriausybė. Antradienį M. Sinkevičius pranešė, kad sieks tapti naujojo Ministrų kabineto vadovu. Toks scenarijus politiniuose kuluaruose aptarinėtas jau ne vieną savaitę.
Vis tik, M. Sinkevičiui imantis lyderystės, kyla klausimas, kur politinę karjerą tęs I. Ruginienė, kuriai teks palikti premjerės pareigas.
Formuojant naują Ministrų kabinetą, neatmetama, kad bus pokyčių, liečiančių ne tik šiuo metu „aušriečių“ deleguotus ministrus – gali keistis ir kai kurie socialdemokratų Vyriausybės nariai.