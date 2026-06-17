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K. Budrys susitiko su Izraelio prezidentu ir parlamento pirmininku

2026 m. birželio 17 d. 17:02
Užsienio reikalų ministras trečiadienį susitiko su Izraelio Prezidentu Isaacu Herzogu ir Kneseto pirmininku Amiru Ohana.
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Pranešime skelbiama, jog Lietuvos diplomatijos vadovas su Izraelio prezidentu ir parlamento pirmininku aptarė dvišalį bendradarbiavimą tarp valstybių, saugumo situaciją regione bei kovos su antisemitizmu klausimus.
Ministras patvirtino tvirtą Lietuvos įsipareigojimą kovoti su visomis neapykantos apraiškomis, stiprinti Holokausto atminimo puoselėjimą ir remti žydų bendruomenės gyvenimą.
„Lietuva išmoko skaudžias istorijos pamokas, todėl esame įsipareigoję stiprinti litvakų istorijos ir kultūros žinojimą, puoselėti Holokausto aukų atminimą, rauti su šaknimis bet kokias antisemitizmo apraiškas, o taip pat visomis išgalėmis užtikrinti, kad žydai Lietuvoje gyventų saugiai ir oriai, o Izraelyje gyvenantys litvakai – norėtų sugrįžti gyventi arba prisidėti prie abi šalis jungiančių kultūros, švietimo, ekonomikos ir kitų iniciatyvų įgyvendinimo“, – pranešime cituojamas K. Budrys.
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Teigiama, jog susitikimuose ministras pabrėžė, kad Lietuva palaiko Izraelio teisę gintis, laikantis tarptautinės teisės ir humanitarinių, žmogaus teisių normų. Jis akcentavo ilgalaikės ir tvarios taikos Artimuosiuose Rytuose siekio svarbą bei patvirtino Lietuvos paramą dviejų valstybių sprendimui.
Anot URM, K. Budrys taip pat atkreipė dėmesį į nerimą keliančią situaciją Vakarų Krante. Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, prastėjanti padėtis, naujakurių smurtas ir gyvenviečių plėtra didina įtampą ir dar labiau komplikuoja taikos galimybes.
Kęstutis BudrysUžsienio reikalų ministerija (URM)Izraelis

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