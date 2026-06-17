Dokumentais, kurie įrodo, kad teisines paslaugas apmokėjo pats, politikas pasidalijo su naujienų agentūra. Anot BNS, kopijos rodo, kad M. Sinkevičius advokatų kontorai „Ellex Valiunas“ už jos partnerio Arūno Petrausko paslaugas susimokėjo per keturis pavedimus.
Skelbiama, kad pirmasis 2420 eurų pavedimas darytas 2023 metų rugsėjo 14 dieną, po to 2024 metų vasario 26 dieną M. Sinkevičius pervedė 3630 eurų.
Tų pačių metų birželio 11 dieną politikas vėl pervedė 2420 eurų, o lapkričio 18 dieną – 1210 eurų.
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Visuomenininkui Andriui Tapinui keliant klausimus, iš kokių lėšų M. Sinkevičius apmokėjo teisines išlaidas vadinamoje „čekiukų“ byloje, politiko tėvas, Seimo narys Rimantas Sinkevičius anksčiau tikino, kad padėjo sūnui finansiškai apmokėti advokatų kontoros sąskaitas.
A. Tapinui dėl situacijos kreipusis į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), M. Sinkevičius interviu portalui „Delfi“ sakė, kad bylos išlaidas dengė iš savų lėšų, tačiau užsiminė „turįs tėvus, kurie dirba ir gali padėti sūnui“. Perklaustas, ar tėvai finansiškai pagelbėjo, Jonavos meras sudvejojo – aiškino tiksliai neprisimenantis.
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R. Sinkevičius nurodė – kartu su žmona M. Sinkevičiui padėjo apmokėti teisines išlaidas bei vėliau teismo skirtą 12,5 tūkst. eurų baudą.
„Prisidėjome. Kiek reikėjo, tiek ir prisidėjome. Kiek turėjome“, – antradienį žurnalistams Seime sakė R. Sinkevičius, akcentuodamas, kad pinigų pervedimai matomi bankų pavedimuose.
„(Tiek – Lrytas), kiek reikėjo, kad jis susimokėtų. Kiek jis susimokėjo. Aš prisidėjau, sumokant jam teismo paskirtą baudą, šeima prisidėjo. Ir tai ne dovana, o sąskaitų apmokėjimas“, – dėstė jis.
Visuomenininkui A. Tapinui dar trečiadienį kilo abejonių, ar M. Sinkevičius teisines bylos išlaidas apmokėjo iš savų lėšų.
„Kadangi procesas buvo ilgas, pereitos visos instancijos, o M. Sinkevičių atstovavo vienos brangiausių advokatų kontoros „Ellex Valiūnas“ partneris Arūnas Petrauskas, tai bylos teisinės išlaidos net ir konservatyviai vertinant galėjo būti ne mažesnės kaip 40–50 tūkstančių eurų, o M. Sinkevičius 2023 metų deklaracijoje nurodė tik 16 800 eurų piniginių lėšų, ar jis galėtų pagrįsti ir tokių asmeninių lėšų kilmę“, – rašė A. Tapinas.
Jis priminė ir tai, kad panašiu metu, kai „Ellex Valiūnas“ atstovavo M. Sinkevičių, advokatų kontorą bylai buvo pasirinkę ir „Jonavos vandenys“ – bendrovė, kurią ir M. Sinkevičių, A. Tapino teigimu, sieja seni ir glaudūs ryšiai.
Mindaugas SinkevičiusSkaidrinamAndrius Tapinas
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