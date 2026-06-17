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Marijampolės tarybos nario S. Valančiaus „čekiukų“ byla perduota teismui

2026 m. birželio 17 d. 15:10
Kauno apygardos prokuratūros prokuroras surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, joje Marijampolės savivaldybės tarybos narys Sigitas Valančius kaltinamas piktnaudžiavimu, sukčiavimu, dokumentų suklastojimu ir disponavimu jais.
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Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras. Tyrimą pradėjo ir atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai.
Kaip pranešė prokuratūra, baudžiamosios bylos duomenimis, 2019–2021 m. S. Valančius, eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas, įtariama, suklastojo tarybos nario išlaidų suvestines, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas kuro, telefono ir interneto ryšio išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad S. Valančius, galimai klastodamas tarybos nario išlaidų suvestines ir jas teikdamas savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo 4 tūkst. 87 eurus, priklausiusius Marijampolės savivaldybės administracijai.
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Politikas taip pat kaltinamas tuo, kad kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdamas sau turtinės naudos ir taip sumenkino tarybos nario autoritetą, visuomenės pasitikėjimą juo, kaip valstybės politiku, bei pakirto pasitikėjimą Marijampolės savivaldybe.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Marijampolės apylinkės teismui.
Marijampolės savivaldybėtarybos nariaiSkaidrinam
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