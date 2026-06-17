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Po M. Sinkevičiaus sprendimo – prognozė, kaip seksis su G. Nausėda: įžvelgia aiškų prezidento tikslą (1)

2026 m. birželio 17 d. 18:17
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Dar vieną naują valdžią sulipdę socialdemokratai dabar greičiausiai pagyvins savo santykius su prezidentu Gitanu Nausėda, svarsto politologas Matas Baltrukevičius.
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Mindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)koalicija
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