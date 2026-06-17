Po šokiruojančių liudijimų – policijos žinia: Užupyje siautėjęs ir žmones mušęs vyras sulaikytas

Internautai piktinosi, kodėl jaunas vyras iki šiol nepateko į pareigūnų rankas – mat apie jo veiksmus viešai prakalbo ir atsitiktinės jo aukos. Žmonės buvo raginami saugoti save, o atpažinus vyrą laikytis nuo jo atokiau, kreiptis į pareigūnus.
Visgi paaiškėjo, kad antradienio vakarą galimas smurtautojas galiausiai buvo sulaikytas.
Tai portalui Lrytas patvirtino sostinės policijos atstovai.
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„Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalį. Ikiteisminio tyrimo metu atliekami būtini procesiniai veiksmai, siekiant nustatyti visas įvykio aplinkybes.
Atlikus būtinus procesinius veiksmus, vakar asmuo buvo sulaikytas. Atsižvelgiant į vykstantį tyrimą, detalesnė informacija šiuo metu neteikiama“, – nurodė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja.
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Į portalą Lrytas taip pat kreipėsi sunerimę Užupio gyventojai, kurių teigimu, policija nesiima pakankamų veiksmų dėl rajone siautėjančio agresyvaus vyro.
Anot jų, asmuo esą negailestingai puola ir žaloja gyventojus bei praeivius. Kišenėse nešiojasi pavojingus daiktus, o praėjusią savaitę užpuolė ir sužalojo dvi moteris, laikui bėgant nukentėjusiųjų daugėja.
„Yra vyrukas, kuriam, panašu, susisukęs protas, ir jis puola žmones gatvėje – tiek gyventojus, tiek praeivius. Yra keletas nukentėjusiųjų.
Kiek suprantu, į policiją buvo kreiptasi dar praėjusį ketvirtadienį, tačiau jis iki šiol vaikšto laisvas. Policija dar nieko nedarė. Kyla klausimas, kodėl taip vangiai reaguojama ir ar žmonės gali jaustis saugiai“, – portalui anksčiau teigė skaitytojas.
Komentaruose žmonės pasakojo apie įvairius incidentus, teigė patyrę agresiją ar matę agresyviai besielgiantį vyrą. Prabilo ir viena nukentėjusioji.
„Policija man paaiškino, kodėl jo neieško – neva dar nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pareiškimas buvo pateiktas ketvirtadienio vakare, nors pats incidentas įvyko dieną.
Pirmadienio rytą pati skambinau į policiją pasiteirauti, kodėl jis vis dar laisvėje, ir gavau tokį paaiškinimą. Dabar policija tikina, kad jo ieškos, kai bus pradėtas ikiteisminis tyrimas. Šiuo metu, kaip teigiama, renkama informacija. Tačiau taip ir nesupratau – kada jie planuoja jį sulaikyti?“ – anksčiau rašė viena iš nukentėjusiųjų.
„Girdėjau, kad jis nepakaltinamas, todėl dar vaikšto po Užupį ramiausiai, o pareigūnai jei išsiveža, tai tik trumpam“, – komentavo viena moteris.
Gyventojų teigimu, tarp galimų nukentėjusiųjų gali būti ne tik vietiniai žmonės, bet ir Užupį lankantys turistai.
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