Seimo TTK dar neturi sprendimo dėl baudų didinimo seksualinių paslaugų pirkėjams

Trečiadienį posėdžiavę TTK nariai nutarė šio klausimo svarstyme padaryti pertrauką ir surengti klausymus.
Kaip numato B. Vėsaitės Seimui pateiktos Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisos, atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis užtrauktų baudą nuo 1 tūkst. iki 1,6 tūkst. eurų, o pakartotinis nusižengimas – nuo 1,6 tūkst. iki 3,5 tūkst. eurų.
Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas, TTK narys Raimondas Šukys suabejojo dėl siūlomų baudų proporcingumo.
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„Ar buvo daryta analizė tų valstybių, kur yra taikoma būtent administracinė atsakomybė už tokių paslaugų pirkimą? Kaip mes atrodome su tų baudų dydžiu proporcingumo požiūriu kitų valstybių ir kitų veikų kontekste? Man toks įspūdis, kad būsime smarkiai įsiveržę į priekį lyginant su kitomis šalimis“, – trečiadienį TTK posėdyje svarstė R. Šukys.
Kaip Seimo plenariniame posėdyje yra sakiusi B. Vėsaitė, Europos valstybių praktika rodo, kad efektyviausias būdas mažinti prostitucijos mastą – ne paslaugas teikiančiųjų baudimas, o finansinės naštos didinimas paslaugų pirkėjams.
Galiojantis administracinės atsakomybės modelis, numatantis nedideles baudas prostitucijos pirkėjui, B. Vėsaitės nuomone, neatlieka pakankamos prevencinės ir atgrasomosios funkcijos.
Šiuo metu vertimasis prostitucija, atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis užtraukia baudą nuo 90 iki 140 eurų. Už šį administracinį nusižengimą, padarytą pakartotinai, numatyta nuo 140 iki 300 eurų siekianti bauda.
ELTA primena, kad šių metų balandžio mėnesį ANK pakeitimams po pateikimo pritarė 64, prieš balsavo 3, susilaikė 5 Seimo nariai. Projektui jau pritarė Seimo Žmogaus teisių komitetas ir Vyriausybė.
Seimo žmogaus teisių komitetasBirutė Vėsaitėprostitucija
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