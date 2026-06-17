Prorusiškai E. Švenčionienei – teismo verdiktas dėl Medininkų tragedijos: skirtas laisvės apribojimas

Jai ankstesniu nuosprendžiu buvo skirta 3 750 eurų bauda. Nauju nuosprendžiu bausmė sugriežtinta.
„Per švelni baudos bausmė nuteistajai“, – sakė naują nuosprendį paskelbusi teisėja Julita Dabulskytė-Raizgienė.
Nuteistoji taip pat įpareigota nedelsiant pašalinti užrašą dėl, kurio ji buvo nuteista.
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„Medininkų tragedija, tamsioji Lietuvos spec. tarnybų veiklos pasekmė. Daug faktų bylojo apie tai, kad žudikai buvo iš savų tarpo. Tiesa paslėpta, liudininkai nutyla“, – socialiniame tinkle tada rašė E. Švenčionienė.
Ji šį įrašą turės pašalinti iš savo socialinio tinklo paskyros „Facebook“.
„Teismas įpareigojo Eriką Švenčionienę nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio nuosprendžio priėmimo dienos, iš jos paskyros socialiniame tinkle „Facebook“ (…) pašalinti pranešimą su turiniu, už kurį ji ir buvo nuteista“, – sakė teisėja J. Dabulskytė-Raizgienė.
Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo paskelbimo dieną. Nuteistoji į nuosprendžio paskelbimą Vilniuje neatvyko.
Teismas bausmę sugriežtino Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroro Šarūno Šimonio prašymu.
Prokuratūros vertinimu, minėtu įrašu socialiniame tinkle kaltinamoji įžeidė asmenų, žuvusių ir sužeistų kovoje dėl atkurtos Lietuvos nepriklausomybės išsaugojimo, atminimą bei jų artimuosius.
Vilniaus apygardos teismo trijų teisėjų kolegija prokuroro skundą tenkino iš dalies ir bausmę E. Švenčionienei sugriežtino.
Teismas šioje baudžiamojoje byloje išnagrinėjo du apeliacinius skundus. Vieną skundų padavė Vilniaus apylinkės prokuratūra, ji reikalavo griežtesnės bausmės. Kitą skundą pateikė nuosprendžiu nepatenkinta E. Švenčionienė. Jos advokatė prašė panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį ir bylą nutraukti. Advokatės skundas buvo atmestas.
Nuteistoji E. Švenčionienė Vilniaus apygardos teismo prašė nutraukti jai iškeltą bylą, nes, moters manymu, jos komentare nėra paminėtos aukos, komentaras yra trumpa santrauka savais žodžiais, ką pasakė Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis.
Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu E. Švenčionienei už įrašą apie Medininkų tragediją šiemet vasarį buvo skirta piniginė 3 750 eurų bauda.
Prokuratūra apeliaciniu skundu prašė pakeisti teismo nuosprendį ir nuteistajai skirti griežtesnę bausmę, tai yra laisvės apribojimą 1 metams 6 mėnesiams, skiriant intensyvią priežiūrą elektroninio stebėjimo priemonėmis. Laisvės apribojimo laikotarpiu prašoma įpareigoti E. Švenčionienę pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje bei uždrausti lankytis Medininkų žudynių memoriale.
Šioje baudžiamojoje byloje E. Švenčionienė kaltinta dėl viešo pritarimo tarptautiniams nusikaltimams, SSRS įvykdyto labai sunkaus nusikaltimo prieš Lietuvos gyventojus menkinimo. Kaltinimai moteriai pateikti po to, kai ji, minint 33-ąsias Medininkų žudynių metines, 2024 m. liepos 31 d. socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė įrašą apie minėtus įvykius.
1991 m. liepos 31-osios paryčiais SSRS vidaus reikalų ministerijos Vidaus kariuomenės Rygos Ypatingos paskirties milicijos būrio (OMON) milicininkai Medininkų pasienio poste nužudė septynis savo pareigas vykdžiusius Lietuvos muitinės, policijos ir pasienio pareigūnus, o vieną muitinės pareigūną sunkiai sužeidė.
Vilniaus apygardos teismas (VAT)Medininkų žudynėsErika Švenčionienė
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