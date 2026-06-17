URM: Lietuva Rusijai išreiškė protestą dėl Ukrainos kultūros paveldo naikinimo

„Itin skaudžias Rusijos smūgių pasekmes patyrė Kyjivo Pečerų Laura – reikšmingas ne tik Ukrainos, bet viso krikščioniškojo pasaulio religinis centras, o taip pat išskirtinis pasaulinės kultūros istorijos objektas, įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Didžiulė žala padaryta komplekse esančiai Dievo motinos ėmimo į dangų katedrai. Be to, vien šią savaitę nuo Rusijos bepiločių orlaivių ir raketų smūgių nukentėjo Nacionalinė O. Dovženko kino studija ir dvi švietimo įstaigos Kyjive, koledžas ir mokykla Dnipre, o birželio 14 d. Rusijos dronas pataikė į Charkivo meno muziejų“, – teigiama URM pranešime.
„Lietuvos Respublika atkreipia dėmesį į tai, kad šie Rusijos Federacijos veiksmai prieš Ukrainą yra akivaizdūs 1954 m. Hagos konvencijos dėl kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu pažeidimai, ir primena, kad šios konvencijos dalyvė yra ir Rusijos Federacija. URM pabrėžia, kad visų Rusijos Federacijos prieš Ukrainą vykdomų nusikaltimų užsakovai, organizatoriai ir vykdytojai bus nustatyti, įvardinti ir patraukti atsakomybėn. Tarptautinė teisė nenumato senaties termino atsakomybei už karo ir kitus tarptautinius nusikaltimus“, – pažymi ministerija.
Susiję straipsniai
G. Nausėdos metinis pranešimas: įspėjimai dėl saugumo, kirčiai Vyriausybei ir žinutė M. Sinkevičiui (12)
Paviešintas koalicinės sutarties projektas: partneriai išsidalijo Vyriausybės ir Seimo vadovybės kvotas (14)
Kaip skelbta, pirmadienio naktį per rusų pajėgų atakas prieš Ukrainos miestus, institucijų duomenimis, žuvo mažiausiai 11 žmonių. Be to, Kyjive užsidegė UNESCO pasaulio kultūros paveldo objektas – Kyjivo Pečorų laura. Ukraina savo ruožtu atakavo naftos perdirbimo gamyklą Rusijos sostinės Maskvos pakraštyje.
Užsienio reikalų ministerija (URM)Rusijos agresijakaras Ukrainoje
Rodyti daugiau žymių