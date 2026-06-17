V. Sinkevičius: demokratų valdyba vienbalsiai pritarė pasirašyti koalicinę sutartį

„Valdyba vienbalsiai pritarė pasirašyti koalicijos sutartį“, – Eltai patvirtino V. Sinkevičius.
Anot jo, valdybos susitikime platesnių diskusijų apie koaliciją ar sutarties turinį nebuvo.
„Tekstas pagaliau jau buvo visiškai stabilizuotas, o mes valdyboje pateikėme galutinį variantą“, – tikino demokratų lyderis.
Aiškėja, kokia ministerijas galėtų perimti demokratai: pavyko išskirti tris prioritetines sritis
Laikinasis partijos pirmininkas teigė, jog koalicijos sutarties pasirašyme dalyvaus, tačiau parašą ant dokumento padės frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas.
V. Sinkevičiaus manymu, naujos Seimo valdančiosios koalicijos formavimo procesas tarp jo vadovaujamų demokratų, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) – neužsidelsė.
Susiję straipsniai
Į premjerus eis, bet su kuo dirbs ir kur gyvens, dar nežino: M. Sinkevičius sako, kad jo tikslas – apsaugoti šeimą (10)
„Manau, kad (valdančiosios koalicijos derinimo – ELTA) procesas buvo gana greitas. Gal kažkas tikėjosi, kad tai įvyks per vieną dieną, bet tai neįmanoma. LSDP turi savo bendruomenę, valdymo organus, taip pat ir LVŽS. Aišku, ir mes turime tam tikras politinės darbotvarkės pozicijas, kurios turėjo būti suderintos“, – kalbėjo demokratų lyderis
„Koalicijos sutartis ir jos turinys yra labai svarbus ir jis užtikrins, kad mes turėsime ambicingą darbotvarkę ir visi sieksime jos įgyvendinimo“, – reziumavo V. Sinkevičius.
Trijų valdančiąją daugumą formuojančių partijų frakcijų Seime seniūnai koalicinę sutartį pasirašys ketvirtadienį.
21-ąją Vyriausybę turėtų formuoti premjero posto siekiantis LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Apie sprendimą imtis šios atsakomybės politikas pranešė antradienį.
Tuo metu Seimui ir toliau turėtų vadovauti socialdemokratas Juozas Olekas.
Praėjusią savaitę koalicijos derybas pradėjusių partijų lyderiai ir derybininkai sutarė dėl ministerijų. Į koaliciją pakviestai Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ naujai formuojamoje Vyriausybėje priskirtos Žemės ūkio, Energetikos ir Sveikatos ministerijos. Valdančioji LSDP toliau vadovaus devynioms ministerijoms, o Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija išlaiko dviejų ministerijų – Ekonomikos ir inovacijų bei Teisingumo – kuravimą.
Anot M. Sinkevičiaus, aiškumo dėl to, kas galėtų dirbti būsimajame ministrų kabinete, tikimasi po Joninių.
Kaip skelbta, birželio pradžioje LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Šiuo metu dabartinė valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų. Sudarius naująją koaliciją, ji turės šiek tiek mažiau – 75 balsus.
Įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Virginijus SinkevičiusDemokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“valdančioji koalicija
Rodyti daugiau žymių