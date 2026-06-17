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VSAT: Baltarusijos pasienyje apgręžta 12 neteisėtų migrantų

2026 m. birželio 17 d. 08:03
Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgręžta 12 neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
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Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba antradienį į savo šalį neįleido 71 migranto o Lenkijos pareigūnai ankstesnę parą – pirmadienį – tokių asmenų pranešė nefiksavę.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 792.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
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