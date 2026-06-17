Vyriausybė pritarė: VMVT vadovė tarnybinio nusižengimo nepadarė

Tyrimą kovo pradžioje pradėjusiai ŽŪM pateikus išankstinio tyrimo išvadą, galutinį sprendimą dėl galimo VMVT vadovės nusižengimo turėjo priimti kovo pabaigoje premjerės Ingos Ruginienės sudaryta komisija.
ŽŪM nurodo, kad komisija nagrinėjo du epizodus: dėl teismo neteisėtu pripažinto VMVT direktorės įsakymo dėl atleidimo iš pareigų priėmimo ir dėl to galimai padaryto A. Mikalauskienės pažeidimo ir dėl tarnybinio nusižengimo tyrimo dėl VMVT darbuotojų nepradėjimo.
Anksčiau A. Mikalauskienė Eltai teigė, jog apie ministerijos tyrimą buvo informuota vasario pradžioje. Anot jos, tyrimas atliekamas pagal 2024 m. vykdytos VMVT reformos metu atleisto darbuotojo skundą.
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ŽŪM nurodo, kad komisijai abiem klausimais nepakako aplinkybių ir duomenų A. Mikalauskienės kaltei konstatuoti.
„Komisija konstatuoja, kad A. Mikalauskienė nepadarė tarnybinio nusižengimo“, – rašoma ministerijos nutarimo teikime.
Anot ministerijos, šiuo nutarimu priimtas sprendimas gali būti skundžiamas Regionų administraciniam teismui.
ELTA primena, kad sausio pabaigoje ŽŪM, kuriai vadovauja „Nemuno aušros“ deleguotas Andrius Palionis, gavo Vyriausybės leidimą atlikti patikrinimą VMVT. Gegužės 12 d. ministerija 32,5 tūkst. eurų (su PVM) vertės sutartį pasirašė su audito ir konsultacijų įmone „Audifina“.
Užsitęsus audito paslaugų viešajam pirkimui, Vyriausybė gegužės pabaigoje pritarė ministerijos prašymui trims mėnesiams, iki rugsėjo, pratęsti audito terminą.