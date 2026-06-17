Žiniasklaida: ŽŪM vadovą deleguosiantys demokratai sieks panaikinti Augalininkystės tarnybą

Tai portalui patvirtino laikinasis demokratų lyderis, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Šis teigė, jog jo vadovaujamos partijos atstovui užėmus žemės ūkio ministro postą, būtų peržiūrimos ŽŪM pavaldžių įstaigų funkcijos ir jos greičiausiai būtų perduotos Maisto ir veterinarijos tarnybai, o atskiros Augalininkystės tarnybos – neliktų.
Tiesa, anot V. Sinkevičiaus, pirmiausia būtų atliktas korupcijos rizikos vertinimas bei analizuojama, kokios tarnybų funkcijos šiuo metu dubliuojasi.
VAT korupcijos byloje figūruoja kelis mėnesius Ingridos Šimonytės Vyriausybėje žemės ūkio ministru dirbęs Kazys Starkevičius. Ilgametis konservatorių partijos narys prisipažino paėmęs kyšį.
Pateikė pagrindines K. Starkevičiaus prisipažinimo klaidas: jis tą turėjo daryti iš karto
Generalinė prokuratūra yra nurodžiusi, kad 51 tūkst. eurų kyšio paėmimu įtariamas ir buvęs premjeras, Seimo pirmininkas bei Demokratų sąjungos pirmininkas Saulius Skvernelis.
Be to, gegužę įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo buvo pareikšti ir buvusiam socialdemokratų premjerui Gintautui Paluckui. Prokurorai įtaria, kad politikas su žmona Ilma Palucke galėjo neteisėtai įgyti apie 345 tūkst. eurų vertės turtą.
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Pernai gruodį tiriant itin stambią korupciją Augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų. Vėliau įtariamųjų skaičius padidėjo iki 15 asmenų.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu surinktais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Jau tada kaip įtariamieji buvo įvardyti nuo pareigų nušalintas VAT direktorius Jurijus Kornijenko, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja Agnė Silickienė, dirbusi ir su parlamentaru S. Skverneliu, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 mln. eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
Vasarį kratos buvo atliktos parlamentarų S. Skvernelio ir K. Starkevičiaus namuose bei kabinetuose. Vėliau jiems buvo pareikšti įtarimai.
K. Starkevičius atsisakė Seimo nario mandato, pranešė stabdantis narystę TS-LKD partijoje. Vėliau naujienų portalui „15min“ jis prisipažino, kad paėmė iki 20 tūkst. eurų siekusį kyšį.