Ar K. Budrys jaučiasi tvirtas dėl savo ateities? Ministras atsakė, nuo ko viskas priklauso

Vis tik, pats ministras kartoja kol kas su M. Sinkevičiumi apie ateitį nekalbėjęs, o netylančios diskusijos, anot jo, yra įprasto politinio proceso dalis.
„Demokratija taip ir veikia – sutaria partijos dėl koalicijos, sutaria dėl pagrindinių nuostatų, prasideda kalbėjimasis dėl to, kas užpildys ir kokius portfelius. Ateis laikas iki užsienio reikalų ministro portfelio užpildymo. Tada tie klausimai ir spręsis“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė K. Budrys.
Klausiamas, ar jaučiasi tvirtai dėl savo ateities poste, šalies diplomatijos vadovas tiesiai neatsako.
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„Priklausys nuo diskusijos, nuo pokalbių tarp sprendimus priimančių asmenų“, – tepasakė jis, nurodydamas, kad savo ruožtu turės priimti sprendimus, jeigu sulauks pasiūlymo tęsti vadovavimą Užsienio reikalų ministerijai (URM).
„Kol kas to klausimo nėra ant stalo“, – pridūrė jis.
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Tiesa, K. Budrys patvirtino sulaukiantis klausimų dėl savo likimo poste ir iš užsienio kolegų.
„Aišku, kad (jie – Lrytas) teiraujasi. Kaip ir aš jų teiraujuosi, kai pas juos kažkas vyksta“, – nurodė ministras.
„Sakau, kad vyksta procesas, viskas dar eigoje, esu čia. Tikėtina, kad bus pasikeitimai tada ir tada, nes čia svarbu ir planavimui“, – dėstė jis, patikindamas, kad pokyčiai URM iš esmės nesukeltų jokių dramatiškų pasekmių.
Į premjero postą nusitaikęs M. Sinkevičius pastaruoju metu sulaukia klausimų dėl K. Budrio. Interviu naujienų agentūrai BNS jis teigė, kad ministras ne visada atliepia Vyriausybės programos tikslus, taip pat užsiminė, jog į šalies diplomatijos vadovo pareigas svarstomos ir kitos pavardės – tarp jų, ir prezidento vyriausiojo patarėjo Deivido Matulionio.
Pats K. Budrys nurodo, kad su M. Sinkevičiumi jo santykiai yra dalykiški ir tuo ministras džiaugiasi.
„Man atrodo, visi tie kartai, kai bendravome, buvo labai dalykiški, aiškūs – apie tai, ką mes darome, toje apimtyje, aišku, kiek mes galime aptarinėti. Aš tuo bendradarbiavimu iš tikrųjų labai džiaugiausi, nes vis tiek, ką norėjau daryti, tą ir darau – turėti tvirtą ryšį su partija, kuri, galų gale, ir delegavusi (mane – Lrytas) į šią poziciją“, – kalbėjo K. Budrys.
Jis taip pat akcentavo, kad siekė bendrauti ir su „socdemais“ – tiek su partijos frakcija Seime, tiek su skyriais regionuose.
„Aš tą įdirbį stengiausi daryti“, – pabrėžė ministras.
Vis tik, dėl K. Budrio niūriomis prognozėmis dalijasi net Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas Remigijus Motuzas. Trečiadienį „Žinių radijui“ jis teigė manantis, kad, greičiausiai, K. Budrys nebebus ministru, kai Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos (ES) Tarybai 2027-ųjų pirmojo pusmečio metu.
„Aš ir tiesiogiai politikoje, ir netiesiogiai politikoje pakankamai ilgai, kad nieko nepriimčiau asmeniškai. Ir visiems kitiems tą rekomenduoju daryti. Taip tas procesas vyksta“, – klausiamas apie R. Motuzo pasisakymus teigė ministras.
K. Budrys patikino, kad iš esmės jo ir socialdemokratų pozicijos užsienio politikos klausimais nesiskiria. O viešumoje kilęs dėmesys URM, anot jo, nevisai pelnytas.
„Visa kita priimu kaip tam tikrą viešosios erdvės kuriamą šiek tiek tokią įtampėlę apie šitą poziciją“, – apibendrino jis.
Kaip skelbė Lrytas, ketvirtadienį Seime naujieji koalicijos partneriai – LSDP, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija – pasirašė koalicinę sutartį.
Partijos sutarė siūlyti į XXI-osios Vyriausybės vadovo postą M. Sinkevičiaus kandidatūrą. Pats „socdemas“ teigė, kad Ministrų kabineto dėlionės turėtų pradėti aiškėti kitą savaitę, po Joninių.
Kęstutis BudrysMindaugas SinkevičiusUžsienio reikalų ministerija (URM)
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