Dėl neaiškios formuluotės VRK neregistravo referendumo iniciatyvos dėl karinio poligono reikalingumo

Kaip teigiama VRK pranešime, referendumo iniciatyvą siūlanti piliečių grupė, kuriai komisijos posėdyje atstovavo Zigmas Vaišvila, Nendrė Černiauskienė, Egidijus Čibirauskas ir Gediminas Ustinavičius, pateikė argumentus, kodėl Lietuvoje, jų nuomone reikėtų patariamojo referendumo klausimu: „Ar reikia naujo karinio poligono Lietuvos Respublikoje?“.
Iniciatyvinė grupė savo prašyme nurodė, kad Seimas balandžio 23 d. priėmė įstatymą, kuriuo nuspręsta steigti naują karinį poligoną ir karinio mokymo teritoriją, o šio sprendimo reikšmingumas grindžiamas jo svarba nacionalinio saugumo ir valstybės gynybos interesams.
VRK sprendime rėmėsi 2014 m. liepos 11 d. Konstitucinio Teismo nutarime esančiu išaiškinimu, kad referendumui teikiami svarbiausi valstybės bei tautos gyvenimo klausimai turi būti tokie, dėl kurių galėtų būti nustatyta tikroji tautos valia, todėl jie turi būti suformuluoti aiškiai ir neklaidinančiai.
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VRK vertinimu, remiantis įstatymu, referendume pareikšta piliečių valia turi būti tokia, jog būtų aišku, ką Seimas turėtų svarstyti, atsižvelgdamas į referendumo rezultatus. Dėl šios priežasties, anot VRK, referendumui teikiamas klausimas turi būti suformuluotas aiškiai.
Atsižvelgiant į tai, VRK konstatavo, kad referendumui teikiamas sprendimas dėl naujo poligono reikalingumo neatitinka reikalavimo teikiamą sprendimą pateikti aiškiai ir neklaidinančiai.
ELTA primena, kad pernai gruodį Valstybės gynimo taryba priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų savivaldybėje. Be to, nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę.
Šių metų balandį Seimas pritarė teisės aktų projektams dėl poligono steigimo Kapčiamiestyje.
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK)Referendumaspoligonas
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