G. Nausėda: K. Budrio ateitis priklausys nuo jo įdirbio santykių su Kinija, Taivanu klausimais

„Taip, yra dalykų, kuriuos reikia padaryti ir pagal kuriuos bus galima įvertinti ponio Budrio veiklos sėkmingumą artimiausiais mėnesiais – tai yra santykių su Kinija normalizavimas, tai yra klausimas dėl tų ambicingų tikslų, dėl kurių buvo sutarta su taivaniečiais, įgyvendinimas. Šitais klausimais tikrai reikia ant stalo pateikti rezultatus, jeigu jie bus patenkinantys, viskas bus tvarkoje ir tikiuosi ponas Budrys galės toliau eiti savo pareigas, jeigu ne, tada kitaip žiūrėsime į klausimą“, – ketvirtadienį žurnalistams Briuselyje sakė G. Nausėda.
Jis pažymėjo K. Budrį vertinantis kaip gerai pareigas atliekantį ministrą, tikino, kad priimant sprendimus dėl visų ministrų būtina vadovautis valstybės interesais.
„Tiesą sakant, nė vienu klausimu su ponu Budriu mūsų nuomonės nebuvo išsiskyrusios, nes tai yra tie patys fundamentalūs Lietuvos užsienio politikos principai“, – teigė prezidentas.
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G. Nausėda pridūrė, kad kitą savaitę ketina susitikti su naujajai Vyriausybei vadovauti ketinančiu Mindaugu Sinkevičiumi, aptarti koalicijos ir ministrų dėlionę.
„Manau, kad yra visos prielaidos sparčiai judėti į priekį, greitai pabaigti Vyriausybės formavimą ir pradėti vykdyti naujosios Vyriausybės programą“, – sakė prezidentas.
Diskusijos apie užsienio reikalų ministro keitimą netyla viešojoje erdvėje jau kurį laiką yra svarstant, kad socialdemokratai nėra patenkinti Kęstučio Budrio darbu, jis pats tvirtina šiuo klausimu su Vyriausybę formuoti besiruošiančiu M. Sinkevičiumi nekalbėjęs.
Tuo metu Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas, socialdemokratas Remigijus Motuzas pareiškė, kad K. Budrys veikiausiai nebus užsienio reikalų ministru, kai kitų metų pirmąjį pusmetį Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos (ES) Tarybai.
Politiniuose kuluaruose taip pat svarstoma, kad K. Budrio vietą Užsienio reikalų ministerijoje (URM) galėtų užimti prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis
Kaip skelbė ELTA, ketvirtadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP), Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos bei Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos Seime pasirašė koalicinę sutartį.