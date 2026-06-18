Praėjusią savaitę VTEK nusprendė, kad pasirašydama potvarkius dėl vizitų į Italiją ir Vatikaną delegacijų, į kurias įtraukė savo šeimos narius, I. Ruginienė šiurkščiai pažeidė viešų ir privačių interesų derinimą numatantį įstatymą.
Ministrei pirmininkei nurodyta Vyriausybės kanceliarijai grąžinti su jai artimų asmenų kelionėmis susijusias išlaidas.
Kaip teigė komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas, pagrindiniu motyvu tokiam VTEK sprendimui tapo tai, kad premjerė pati pasirašinėjo potvarkius dėl vizitų delegacijų sudarymo. Jo teigimu, pagal įstatymą artimieji gali padėti atstovauti valstybei, tačiau tai esą turi būti daroma laikantis galiojančių normų.
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Pati I. Ruginienė teigė, kad VTEK sprendimą skųs.
Kaip rašė naujienų portalas 15min, VTEK sprendimas turi ir teisinių pasekmių. Pagal galiojančius įstatymus I. Ruginienė trejus metus negalėtų būti iš naujo skiriama premjere, taip pat ji daugiau negalėtų užimti šių pareigų, jeigu pasikeitus daugiau kaip pusei dabartinės Vyriausybės ministrų, Seime tektų iš naujo gauti įgaliojimus.
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Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas numato, kad asmenys, kurie pripažinti šiurkščiai pažeidusiais šio įstatymo reikalavimus, trejus metus negali būti skatinami, priimami, perkeliami, skiriami ar renkami į lygiavertes ar aukštesnes pareigas institucijoje ir įstaigoje arba įstaigų sistemoje, kurioje jie dirba.
Paskutinėje Vyriausybės valandoje parlamente kaip premjerė ketvirtadienį dalyvavusi I. Ruginienė sulaukė konservatoriaus Jurgio Razmos klausimo, ar VTEK sprendimas nesukliudys jai tapti ministre.
„Gerbiama premjere, viešojoje erdvėje jau skelbiama, kad naujojoje Vyriausybėje jums bus siūlomos socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigos. Ar esate apsisprendusi? Ar sutiktumėte jas užimti, jeigu toks siūlymas būtų pateiktas?
Ar aiškinotės su teisininkais, ar nebūtų formali kliūtis dėl to, kad VTEK sprendimu esate pripažinta šiurkščiai pažeidusi viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą? Kaip išdava yra draudimas užimti tokio pat lygio vadovaujančias pareigas“, – pastebėjo J. Razma.
Ministrė pirmininkė atsakė sulaukusi ne vieno pasiūlymo, kurios ministerijos vadovės pareigų galėtų imtis.
Užkulisiuose kalbama ne tik apie socialinės apsaugos ir darbo ministrės kėdę, kurią šiuo metu yra užėmusi Jūratė Zailskienė, bet ir aplinkos ministrės portfelį, kurį netrukus atlaisvins „Nemuno aušros“ deleguotas ministras. Tiesa, Lrytas žiniomis, šiuo pasiūlymu I. Ruginienė nesusižavėjo.
„Ačiū už klausimą. Nebūtų kliūtis. Iš tikrųjų esu gavusi ne vieną tokio pobūdžio pasiūlymą ir turiu kaip tik laiko pagalvoti ir apsispręsti“, – nurodė I. Ruginienė.
Klausimų anksčiau buvo sukėlusi ir premjerės komandiruotė į 2026-ųjų Žiemos olimpinių žaidynių atidarymą. Kaip rašė Lrytas, premjerės delegacija, kurioje buvo ir jos vyras Vismantas Ruginis, Milane viešėjo penkias dienas.
Komandiruotės išlaidos, įskaitant I. Ruginienės vyro, buvo apmokėtos iš Vyriausybės kanceliarijos ir kitų institucijų lėšų.
Inga RuginienėVyriausybėJurgis Razma
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