I. Ruginienė: su Kinija vyksta pokalbiai, bet konkretūs veiksmai nėra priimti

„Šiai dienai kol kas vyksta pokalbiai ir konkretūs veiksmai nėra priimti. Ne paslaptis, kad mūsų Vyriausybės programoje, koalicinėje sutartyje kalbama apie tai, kad normalizuotumėme santykius su Kinija“, – atsakydama į Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) vicepirmininko Žygimanto Pavilionio klausimą sakė I. Ruginienė.
Trečiadienį Seimo URK pirmininkas Remigijus Motuzas „Žinių radijui“ teigė, kad Vilnius padarė nuolaidą Pekinui – sutiko, jog šalyje būtų atidarytas laikinojo reikalų patikėtinio biuras.
„Mes žinome, kad Kinijos ambasada išvažiavo iš Lietuvos, kadangi siūlė įsteigti laikinųjų reikalų patikėtinių biurą, bet mes atsisakėme. (...) Dabar Lietuva yra pasiūliusi, kad dabartiniame etape sutinka įsteigti tą laikinųjų reikalų patikėtinių biurą“, – sakė R. Motuzas.
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Vis tik premjerė šios informacijos plačiau nekomentavo.
„Minimalūs, techniniai, diplomatiniai standartai, man atrodo, turėtų atsirasti ir Lietuvoje“, – sakė ji.
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Santykiai paaštrėjo 2021 m.
ELTA primena, kad 2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo – Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius. Dėl Lietuvos sprendimo Kinija šaliai pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas.
Dėl to 2022 m. vasarį Europos Komisija (EK) pateikė skundą Kinijai Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) – ES teigė, kad šalis taiko diskriminacinę prekybos praktiką Lietuvos atžvilgiu, nes prekybos ribojimai, įvesti neva dėl higienos priežasčių, Lietuvos eksportą tais metais sumažino 80 proc.
Visgi pernai gruodį ES nusprendė atsiimti skundą iš PPO.
Tvyrant įtampai tarp Vilniaus ir Pekino, Kinijos užsienio reikalų ministerija taip pat oficialiai pažemino diplomatinių santykių su Lietuva lygį.
Tiesa, pastaruoju metu tarp politikų atsinaujino diskusijos apie Lietuvos užsienio politikos sprendimus Kinijos atžvilgiu – apie poreikį šiltinti santykius su šia šalimi kalba dalis socialdemokratų, o premjerė Inga Ruginienė užsiminė apie galimybę keisti Taivaniečių atstovybės pavadinimą ir ją pavadinti Taipėjaus vardu.
Prezidentas Gitanas Nausėda yra teigęs, kad mato galimybę Lietuvai atstatyti diplomatinius santykius su Kinija laikinųjų patikėtinių lygiu, jei to norėtų ir Pekinas.
Kiek anksčiau Pekinas teigė, kad durys Kinijos ir Lietuvos bendravimui lieka atviros, tačiau Vilnius nedelsdamas turi ištaisyti klaidą dėl Taivaniečių atstovybės atidarymo.
Inga RuginienėKinijaPekinas
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