J. Olekas apie galimai neskaidrias įdarbinimo Seime procedūras: prašysime STT papildomos medžiagos

„Šiandien valdyboje apsitarėme, kad paprašysime STT dar papildomos medžiagos, ką jie turi, nes iš tos medžiagos, kuri yra pateikta, labai sunku užčiuopti siūlo galą, kadangi minima data nuo 2024 m. birželio – tai jau yra beveik dviejų metų periodas“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams komentavo J. Olekas.
„Taip pat esame numatę kreiptis į Valstybės valdymo agentūrą, kuri vykdo valstybės pareigūnų atranką, kad ji pasižiūrėtų, kaip tos procedūros Seime atrodo. Tada turėdami vieną ar kitą informaciją galėsime pasižiūrėti, kokių čia pataisymų reikia ir kur galbūt kažką reikia keisti“, – pridūrė jis.
Trečiadienį STT Seimo valdybai išsiuntė raštą, kuriame teigia, kad buvo gauta informacijos apie Seimo kanceliarijoje vykdomas įdarbinimo procedūras, kuriose galimai egzistuoja ne pavienės, o sisteminės rizikos ir pažeidimai.
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STT aprašomu laikotarpiu – tiesa, ne visu – Seimo kanceliarijai vadovavo ir vis dar vadovauja Algirdas Stončaitis.
Klausiamas, ar taip metamas šešėlis A. Stončaičiui, J. Olekas tvirtino, jog pasitiki Seimo kancleriu.
„Nesiečiau, kad čia yra vieno žmogaus atėjimas ir būtent tie dalykai“, – akcentavo parlamento vadovas.
„Nėra tokio pagrindo (nepasitikėti A. Stončaičiu – ELTA)“, – pažymėjo jis.
Pasak J. Oleko, kol kas niekas nesikreipė į jį dėl galimo neskaidraus įdarbinimo Seimo kanceliarijoje.
„Iki šiol į mane niekas nesikreipė, kad galėtų būtų kažkas tokio. Tai čia buvo nauja. Tie žmonės, kurių sutartys nebepratęsiamos, arba palieka darbą dėl kažkokių pasikeitimų, visada norėtų pasilikti. Tai toks dalykas yra. Bet kad būtų koks nors skundas, kad kažkas yra neskaidriai priimta, tai tokio nebuvo“, – kalbėjo jis.
STT nurodė galimus piktnaudžiavimus
Kaip skelbta, STT pateikė raštą Seimo valdybai, kuriame nurodo, kad parlamento kanceliarijos įdarbinimo procedūrose galimai egzistuoja sisteminiai pažeidimai ir rizikos. Teisėsaugos duomenimis, pažeidimai susiję ne tik su formaliu atrankų organizavimu, bet ir su konkrečia jų eiga: informacijos viešinimu, nešališkumo deklaravimu, vertinimo objektyvumu bei garso įrašų išsaugojimu.
Ypač išskiriamas galimas piktnaudžiavimas išimtimi, leidžiančia be konkurso įdarbinti asmenis iki 6 mėnesių, taip apeinant įprastas procedūras ir vėliau sprendžiant dėl jų tolesnės karjeros kanceliarijoje.
Be to, STT atkreipia dėmesį į rizikas, susijusias su viešaisiais pirkimais, kai juose dalyvavę ar juos inicijavę kanceliarijos darbuotojai galėjo turėti nedeklaruotų asmeninių, finansinių ar sutartinių ryšių su tiekėjais.
Atsižvelgdama į tai, kad personalo administravimas yra tiesioginė Seimo kanclerio atsakomybė, tarnyba ragina šio klausimo nepalikti tik jo diskrecijai – taip esą būtų užtikrintas objektyvumas.
Seimo valdybos prašoma inicijuoti nepriklausomą kanceliarijos atrankų ir susijusių procedūrų vertinimą už laikotarpį nuo 2024 m. birželio mėnesio bei apie priimtus sprendimus informuoti STT.