J. Olekas: kitą savaitę su frakcijų seniūnais ketiname apsitarti dėl pokyčių Seimo komitetuose

„Mes sutarėme, kad kitą savaitę galbūt su frakcijų seniūnais apsitarsime dėl jau konkrečių perėjimų, nes bus turbūt ir tam tikrų narių pasikeitimų, kad turėtume proporcingą atstovavimą visose frakcijose“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime teigė J. Olekas.
„Nėra jokių pasiūlymų ar teikimų iš frakcijų, matyt, laukia visi pasirašymų. Ir, be abejo, kad dalis komiteto pirmininkų, kurie šiandieną yra „Nemuno aušros“ atstovai, pasikeis, tai jie turbūt užims kitas pareigas“, – teigė parlamento vadovas.
Seimo pirmininko teigimu, kol kas nesutarta ir kokie pokyčiai bus Seimo vadovybėje. Visgi, anot jo, iš valdančiosios daugumos pašalinta „Nemuno aušra“ turės atsisakyti vienos Seimo vicepirmininko pozicijos, o Demokratų frakcijai „Vardan Lietuvos“ atiteks parlamento pirmininko pirmojo pavaduotojo postas.
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Ketvirtadienį trijų valdančiąją daugumą formuojančių partijų frakcijų Seime seniūnai pasirašys koalicinę sutartį.
XXI Vyriausybę turėtų formuoti premjero posto siekiantis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Apie sprendimą imtis šios atsakomybės politikas pranešė antradienį.
Tuo metu Seimui ir toliau turėtų vadovauti socialdemokratas Juozas Olekas.
Praėjusią savaitę koalicijos derybas pradėjusių partijų lyderiai ir derybininkai sutarė dėl ministerijų. Į koaliciją pakviestai Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ naujai formuojamoje Vyriausybėje priskirtos Žemės ūkio, Energetikos ir Sveikatos ministerijos. Valdančioji LSDP toliau vadovaus devynioms ministerijoms, o Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija išlaiko dviejų ministerijų – Ekonomikos ir inovacijų bei Teisingumo – kuravimą.
Anot M. Sinkevičiaus, aiškumo dėl to, kas galėtų dirbti būsimajame ministrų kabinete, tikimasi po Joninių.
Kaip skelbta, birželio pradžioje LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Šiuo metu dabartinė valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų. Jei bus sudaryta nauja koalicija, ji turėtų šiek tiek mažiau – 75 balsus.
Gailė Jaruševičiūtė-Mockuvienė (ELTA)
Juozas OlekasFrakcijosfrakcijos seniūnas
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