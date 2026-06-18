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KAM viceministrė Paryžiuje atidarė Lietuvos gynybos pramonės paviljoną

2026 m. birželio 18 d. 16:13
Krašto apsaugos viceministrė Vitalija Zumerienė Paryžiuje dalyvavo tarptautinėje gynybos ir saugumo pramonės parodoje „Eurosatory 2026“. Jos metu viceministrė susitiko su gynybos pramonės lyderiais, partneriais ir sąjungininkais.
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Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), susitikimų metu buvo aptartos galimos pramoninio bendradarbiavimo galimybės, investicijos į gynybos sektorių, pirkimai bei bendrų projektų plėtra.
Vizito metu V. Zumerienė taip pat atidarė Lietuvos nacionalinį paviljoną.
„Baltijos valstybės nuosekliai stiprina savo saugumo ir gynybos pajėgumus, didindamos investicijas į ginkluotąsias pajėgas, modernią ginkluotę, inovacijas ir gynybos pramonę. Karo Ukrainoje patirtis parodė, kad patikimos tiekimo grandinės yra būtina gynybos atsparumo sąlyga, todėl „Eurosatory“ metu pramoninis bendradarbiavimas ir bendrų sprendimų paieška yra tarp svarbiausių prioritetų“, – pranešime cituojama viceministrė.
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Diskusijose parodos metu, dalyvavusi V. Zumerienė pabrėžė, kad nacionalinės gynybos pramonės stiprinimas yra vienas svarbiausių strateginių Lietuvos tikslų. Ji pristatė Vyriausybės įgyvendinamą „Žaliojo koridoriaus“ iniciatyvą, kuri sudaro palankesnes sąlygas vietos ir užsienio investuotojams, mažina administracinę naštą ir spartina gynybos projektų įgyvendinimą.
Lietuvos pastangos sutelktos į keturias pagrindines kryptis – šaudmenų ir sprogmenų gamybą, bepiločių orlaivių ir antidroninių sistemų kūrimą, sunkiosios karinės technikos priežiūrą bei jūrinės gynybos pajėgumų stiprinimą.
„Eurosatory 2026“ metu viceministrė susitiko su gynybos pramonės bendrovių atstovais, tarp jų iš Izraelio, Jungtinių Amerikos Valstijos (JAV), Švedijos, Norvegijos, Prancūzijos, Suomijos, Vokietijos ir kitų šalių.
Taip pat vyko susitikimai su JAV, Prancūzijos, Vokietijos bei Švedijos kolegomis, sprendimų priėmėjais.
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